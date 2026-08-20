警專生涉與15歲少女裸聊 實習到一半遭拘提 警專：配合調查

台灣警察專科學校賴姓學生，暑假期間在台北市中正二警分局南海派出所實習，不料他因涉嫌與一名15歲少女在網路裸聊、交換私密照片，被高雄檢警盯上。高雄警方昨天持檢方核發拘票北上，直接到派出所將賴生帶回偵辦，檢察官複訊後諭令5萬元交保；警專今天表示，已配合調查，將依校規嚴懲，最重可開除學籍。

據了解，賴姓警專生疑透過網路遊戲認識家住高雄的15歲少女，彼此交換通訊軟體帳號聊天、視訊，互動密切後話題逐漸涉及性相關內容，甚至裸聊並互傳私密照片。

少女家長事後得知兩人互動內容，氣得報警提告，檢警循線追查，確認對方是警專學生，暑假期間正在台北市南海派出所實習，高雄檢方核發拘票，由警方19日北上將人帶回偵辦。

據了解，賴到案後接受調查，案件相關事證及雙方互傳影像等情形仍待進一步釐清，檢察官複訊後，諭令賴以5萬元交保。

警專今天表示，該校學生日前疑涉刑事不法案件，目前已由高雄市警方循司法程序偵辦，校方獲悉後立即配合調查。針對學生涉及違反校規、影響團隊榮譽及行為不檢部分，也將依校規調查嚴懲，最重可做出開除學籍處分。

警專表示，警察養成教育重視品德、法紀，學生若有不適任情形將依淘汰制度處理。