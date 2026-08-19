新竹巨城專櫃店員偷拍！女客試衣裸身慘入鏡 法官拒緩刑開鍘

新竹吳男在遠東巨城購物中心PULL&BEAR專櫃擔任店員，見女客拿衣服進試衣間，竟蹲在隔簾外，拿2支手機輪流從隔簾下方偷拍更衣畫面，女子驚覺後報警。新竹地院依無故攝錄他人性影像罪判吳男4月徒刑，得易科罰金12萬元，並沒收2支手機。

判決書指出，吳男在遠東巨城購物中心地下1樓服飾專櫃工作。去年9月22日下午6時13分許，一名女子帶著衣物進入店內試衣間準備試穿，吳男見狀後，竟起意偷拍。

法官調查，吳男趁女子在試衣間更衣時，伺機蹲在試衣間外，先後開啟2支手機的錄影功能，將手機從隔簾下方朝試衣間內拍攝，竊錄女子裸露身體隱私部位的更衣畫面。女子察覺有人從隔簾下方偷拍，隨即報警處理。

警方獲報到場，查扣吳男使用的iPhone 16 Pro，以及該專櫃所有的iPhone SE共2支手機。吳男在警詢、偵查及法院調查時均坦承犯行，警方後續進行手機鑑識，相關證據也與女子證述相符。

法官審酌，吳男為滿足個人慾望，無故偷拍女子性影像，侵害個人生活私密領域最核心的性隱私權，使女子承受相當程度心理壓力，對身心影響甚深，也損害任職專櫃形象。

吳男的辯護人請求給予緩刑，法院考量他過去沒有犯罪遭判刑前科，犯後也坦承犯行，但至今未與被害女子達成調解，若給予緩刑，對被害人難認公平適當，因此不予緩刑，最終依無故攝錄他人性影像罪判刑4月，得易科罰金12萬元。全案可上訴。

至於扣案2支手機，其中iPhone SE為專櫃公用手機，辯護人主張並非吳男所有且未曾使用，不應沒收；法院認定吳男曾以2支手機偷拍並刪除性影像，且影像即使刪除仍可能透過科技還原，因此不論手機所有權歸屬，2支手機均依法沒收。