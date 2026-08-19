影／破門逮北市大樓藏41名外籍應召女 女見警察慌忙起身

台北市萬華區漢口街一棟商業大樓，被人檢舉暗藏色情應召站，業者疑承租旅館房間，以「一樓一鳳」方式安排外籍女子接客。萬華警方昨晚持搜索票進入大樓查緝，一口氣查獲41名外籍性工作者、9名男客，以及負責人和2名工作人員，共53人，現場查扣14萬餘元現金、工作手機、保險套及潤滑液等證物。

萬華警分局表示，警方近期接獲情資後組成專案小組蒐證，掌握相關事證後，昨天下午6時許會同北市警特勤中隊及移民署台北市專勤隊，持搜索票進入漢口街一處大樓搜索。

據了解，39歲吳姓男子疑為應召站負責人，另由45歲翁姓男子負責雜務、45歲槐姓男子負責櫃台收銀，並找來大批泰國、越南籍女子接客。警方分別進入大樓6、8、9樓相關房間查緝，其中9間房內當場查獲男客正在接受性服務。

據了解，41名外籍女子年紀約在21歲至39歲間，其中13人已逾期居留，其餘多持觀光簽證來台。業者依女子年齡、外型等條件開出不同價碼，每次性交易收取2500元至3000元不等，女子完成一次服務可分得約1000元，其餘由應召站抽取。

警方將9名男客及41名性工作者依社維法裁處，負責人吳男及2名工作人員則依妨害風化罪嫌移送台北地檢署偵辦；涉及逾期居留等情形的外籍女子，後續另由移民署處理。

據了解，相關場所去年9月也曾遭警方查緝，如今不到一年又被查獲色情營業情形，警方後續將通報相關主管機關，依法評估斷水、斷電等行政處置。

台北市萬華警分局，破門衝逮應召站。記者廖炳棋／翻攝

台北市萬華警分局，破門衝逮應召站。記者廖炳棋／翻攝

台北市萬華警分局，破門衝逮應召站。記者廖炳棋／翻攝