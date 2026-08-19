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國三女會考前3度無套激戰 成績受影響…父憂染病怒告男友獲賠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名父親發現未成年女兒在國中會考前1個月，遭張姓男友3度帶回住處發生性行為，且全程未使用保險套，女兒事後缺課、無心準備會考，成績大受影響。新竹地院刑事庭依姦淫幼女罪將張男遭判刑8月，父親另求償120萬元，法官判張男賠償20萬。

判決書指出，張男與少女原為男女朋友，張男明知女友當時已滿14歲、未滿16歲，仍於2024年4月10日、11日及21日，先後3次在新竹市住處房間內與少女發生性行為。

刑事部分，張男因3次與14歲以上、未滿16歲少女性交，遭新竹地院依對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，共3罪，各判處有期徒刑5月，應執行8月，全案已確定。

少女父親主張，事發時間正值女兒參加國中教育會考前約1個月，女兒事後上學狀況完全失常，經常缺課或不願到校，也無心準備會考，導致成績受到影響。更令他擔心的是，張男與女兒發生性行為時未使用保險套，讓父女事後都憂心是否懷孕或感染性病。

父親認為，張男的行為侵害女兒性自主權，使他承受嚴重精神痛苦，因此提起刑事附帶民事訴訟，向張男求償精神慰撫金120萬。

法官認為，少女父親除了必須承受女兒受害的痛苦，還要擔憂女兒是否懷孕、感染疾病，並持續陪伴、輔導，以避免其身心狀況及兩性關係受到負面影響，足認父親基於父女關係的身分法益同樣遭到侵害，精神上確實承受相當痛苦。

法官審酌，少女案發時心智尚未成熟，對性自主權的認知仍處於懵懂階段，欠缺完全的性自主判斷能力，張男的行為對其身心健全及人格發展造成不良影響，侵害性自主決定及人格權，情節重大，判張男應賠償少女父親20萬元。

新竹一名父親發現未成年女兒在<a href='/search/tagging/2/國中會考' rel='國中會考' data-rel='/2/251092' class='tag'><strong>國中會考</strong></a>前1個月，遭張姓男友3度帶回住處發生性行為，且全程未使用保險套，女兒事後缺課、無心準備會考，成績大受影響。聯合報系資料照
新竹一名父親發現未成年女兒在國中會考前1個月，遭張姓男友3度帶回住處發生性行為，且全程未使用保險套，女兒事後缺課、無心準備會考，成績大受影響。聯合報系資料照

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