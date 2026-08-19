聽性平宣導鼓起勇氣！7歲女童揭繼父猥褻狼行 二審判2年6月

彰化縣陳姓男子在數年前與一名女子同居後結婚，同居期間，趁獨處時伸猥褻年僅7歲繼女，還要求「把褲子脫掉」強摸下體並親吻。女童事後向母求助，隔年藉學校性平宣導才曝光送辦。陳男全盤否認，一審依對未滿十四歲女子猥褻罪判刑2年6月，檢方嫌判太輕提上訴，台中高分院日前駁回上訴維持原判，不得易科罰金，全案尚未確定。

判決指出，陳男在2021年7月起與一名女子及其7歲女兒，同居在彰化縣住處，陳男在同年12月與女子結婚。2021年7月至2022年6月間某日夜間，陳男與女童在房間獨處時，先隔著外褲撫摸女童陰部，再令女童褪去褲子後撫摸，隨後趴在女童身上親吻得逞。女童受害後藉故如廁，隨即至客廳告知母親。

但女童母親僅口頭告誡陳男，後將女童安排與自己同睡，未通報檢警。

女童後來離開該住處，與外祖母同住，2023年9月在學校接受性平宣導時，女童鼓起勇氣，吐露被害經過，經校方通報。檢方偵查後，依對未滿十四歲女子為猥褻行為罪，起訴陳男。

一審彰化地院審理認為，陳男曾因妨害性自主入獄，出獄未久再犯屬累犯應加重其刑，且其無視倫常戕害幼童身心，犯後始終否認又未賠償和解，依對未滿十四歲之女子為猥褻行為罪，判2年6月。

檢方提起上訴主張，陳男曾指遭女童構陷，造成二度傷害且犯後態度惡劣，原審量刑過輕難以彰顯正義，請求撤銷改判重刑。

台中高分院審認，原審量刑已衡酌犯罪情節與被告個人因素，合乎比例與罪刑相當原則，無濫用裁量權，檢方上訴無理由應予駁回，維持2年6月徒刑，仍可上訴。