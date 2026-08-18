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女子指控遭壓床性侵 摩鐵監視器「關鍵49分鐘」還男方清白判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東徐姓男子與親友、幾名女性友人前往KTV歡唱後，移續前往汽車旅館開房續攤。事後同行的一名女子指控徐男趁兩人獨處時性侵，一審屏東地院採信女方說法，重判徐男4年6月，徐男不服上訴，高雄高分院檢視摩鐵監視器，發現畫面與女方說詞不符，改判徐男無罪。

判決指出，徐姓男子2023年8月26日凌晨與吳姓友人、被害女子及女子閨密等6人，在屏東某複合式KTV飲酒歡唱，隨後其中4人轉往屏東市某汽車旅館開房續攤。

女方指控徐男進房後，隨即請吳姓友人另開一間房，帶走她閨密後，趁房間僅剩兩人時，以體型優勢壓住她的手腳，硬是扯開其褲管與內褲性侵得逞。事後女方趁閨密打電話時求救，閨密進到房間後，女方指控徐男性侵，並報警提告。

屏東地方法院一審採信女子及閨密證詞，認定徐男犯下強制性交罪，判刑4年6月，徐男不服提起上訴，堅稱雙方當時完全是「合意性交」，絕無強迫。

高雄高分院審理時，合議庭檢視汽車旅館走道監視器畫面，發現女方及閨密雖稱案發前，吳男是將閨密抱離徐男所在房間，但畫面顯示，閨密是自己步行離開，吳男根本沒有任何抱或扛的動作。

另外，女方指控徐男性侵時間僅短短數分鐘，隨後便趁閨密打來電話時求救，但監視器畫面卻顯示徐男與女方在房內長達49分鐘都沒人進出，時間與女方、閨密證詞對不上。

合議庭認為，被害女子與閨密的證詞有前後矛盾，更與現場監視器錄影畫面不同；至於事後到場的老闆娘聽聞女方哭泣，僅屬轉述聽聞之詞，檢察官所提證據僅能證明徐男、女子於案發時間內共處同房，並不能證明女方有被性侵，逆轉改判徐男無罪。

高雄高分院。聯合報系資料照
高雄高分院。聯合報系資料照

摩鐵 性侵 監視器

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