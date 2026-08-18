新北市警察局交通警察邀8男在母校性交、拍性愛片 下場慘了

新北市政府警察局羅姓員警邀約8名男子回母校台北市立某高級中學做愛，並拍攝猥褻影片，透過社群媒體散布，警方到羅的住處、工作場所搜索蒐證，檢方起訴羅，台北地院審理，日前依公然猥褻、散布猥褻影像2罪判他應執行有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

羅是交通分隊員警，也是這所高中校友，因對高中地形環境熟悉及假日會到和平高中活動中心打籃球，透過社群媒體與紀姓等8名成年男子相約在和平高中打砲及拍攝性交與猥褻影片。

檢方指控，羅自2025年4月起至2025年11月在高中活動中心3樓、活動中心樓梯等公共場所，以將智慧型手機直立靠在水壺方式放在地上拍攝與其8名男子的猥褻影片。

依起訴資料，羅拍攝時所擺出的動作，有他穿著白色球鞋踩在平躺在地板上男子的生殖器或臉部，也有他坐蹶起裸露臀部、跪在地上、臉朝下趴在雙手拳頭上的性交對象的裸臀，同時有他單腳穿著白色球鞋踩在性交對象後腦勺上，另有他戴上橡膠手套的手指插入性交對象肛門的動作，或他以生殖器插入性交對象嘴巴等影片。

羅拍攝完畢，2025年7月13日至11月17日在住處或新北市某地，在社群媒體設定為公開狀態的帳號發布擷取、後製成裁切掉頭部、性交對象臉部被球鞋或自己身體遮住而未露臉的猥褻行為57次，以此方式散布猥褻影像。

台北市警大安分局獲報，2025年11月18日搜索羅，將犯案工具智慧型手機、電腦主機、行動硬碟等扣案，報請檢方指揮偵辦，羅自白犯罪，檢察官對羅聲請簡易判決處刑，法院審理時羅也認罪。

法官認為，羅的行為觸犯公然猥褻、散布猥褻影像罪，他拍攝、散布影片為接續犯，各論以一罪，但要分論併罰。

判決書指出，羅未顧慮他人感受、縱容自己之私慾，在不特定多數人得共見共聞的場所為猥褻行為，使不特定人心生厭惡感，妨礙社會善良風氣，又將猥褻影像上傳至社群網站，使猥褻影像處於隨時可被轉傳的狀態，造成的影響不小，行為不可取。

判決說，念及羅坦承犯行，態度非劣，且前無科刑紀錄，素行良好，考量犯罪動機、手段及羅於法院準備程序自陳的教育程度及家庭生活狀況，依法對羅量刑。