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NONO遭控性侵猥褻2女...出庭被問擔心另案先去坐牢？ 面無表情不回應

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人NONO（本名陳宣裕）被控性侵按摩女、車上猥褻女子，檢方依強制性交、強制猥褻等罪嫌起訴，士林地方法院一審認為罪證不足，判決NONO無罪，檢方不服判決提起上訴，台灣高等法院今開庭，NONO出庭被問及「是否擔心另案先去坐牢」，仍面無表情不予回應。

檢方起訴指出，NONO在2011年至2013年某日晚間，前往台北市中山區時尚生活會館消費，指名某位女子提供按摩服務，過程中他突然起身暴露下體，憑藉181公分的身高體型優勢，將女子壓制在美容椅上，強行性侵得逞。

另一起則是發生在2011年底，一名女子因在NONO臉書粉絲專頁按讚，引來NONO透過MESSENGER主動傳訊邀約見面，孰料NONO開白色賓士接送時，竟在副駕駛座對女子伸出舌頭強吻、用手搓揉胸部，猥褻得逞。

檢方指出，兩名被害人原本選擇沉默，但因看到其他被害人先後在臉書公開指控NONO性侵，決定挺身指證。士林地檢署起初認為兩人案件罪嫌不足，處分不起訴；兩女不服聲請再議，高檢署認定偵查尚有未完備之處，撤銷不起訴處分，發回續查。

士檢重新調查後，認定NONO利用藝人知名度結識、接近被害人，再藉機滿足私慾，行為惡劣，造成被害人嚴重身心創傷，且犯後仍否認犯行，毫無悔意，依強制性交、強制猥褻罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

士林地院一審認為，除了兩女的單一指述外，未見其他具關聯性的補強證據，可以佐證兩人指控內容的可信性，因此難僅憑單一指證，就認定NONO涉犯強制性交、強制猥褻，罪證不足，判決無罪。

檢方不服判決提起上訴，主張一審判決認事用法有悖論理、經驗法則，且有判決不備理由違法。高院二審今首度開庭。

另外，NONO遭控利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻共7次，一、二審僅認定一次強制性交未遂，判2年6月徒刑，檢方認為判決科刑並無違誤或不當之處，確定不上訴；不過NONO不甘被判刑，提起上訴力拚清白，案件於第三審審理中。

NONO（圖）被控性侵按摩女、車上猥褻女子，一審判決無罪，檢方不服判決提起上訴，台灣高等法院今開庭，NONO出庭被問及「是否擔心另案先去坐牢」，仍面無表情不予回應。記者林孟潔／攝影
NONO（圖）被控性侵按摩女、車上猥褻女子，一審判決無罪，檢方不服判決提起上訴，台灣高等法院今開庭，NONO出庭被問及「是否擔心另案先去坐牢」，仍面無表情不予回應。記者林孟潔／攝影

NONO 猥褻 性侵

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