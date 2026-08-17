德媒主管遊阿里山遭陸女跟監 調查局：證明大陸實施跨國鎮壓

曾任德國明鏡週刊多國駐外辦事處主管的資深記者、作家周勁恆（Juergen Kremb）日前受訪指稱，自己曾在台灣與同事同遊阿里山時，遭一名中國大陸女子搭話、跟監，並向調查局反映。調查局稍早出面證實此事，並表示基於偵查不公開不便說明案情，但此案在在證明，中國大陸早已在全球，實施不分對象的跨國鎮壓行徑。

周勁恆除曾任德媒北京、新加坡及維也納主管，另長期深入研究中國情報機構，對兩岸關係了解甚深，曾在東吳大學人權研究所擔任訪問學者。昨天台灣駐加拿大代表處在臉書上，分享一段周勁恆今年6月接受「Taiwan Plus」的訪談影片，內容提及自己曾遊台灣期間遭中國間諜跟蹤，對方甚至已經坐在他落腳的飯店等他。

周勁恆依照自己派駐中國多年的媒體工作經驗，直覺對方就是對岸派來的間諜，於是返回台北後向調查局反映，經查證發現該女子確實針對周勁恆展開跟蹤，而在調查局介入後，該女子在兩天後隨即出境離台。

調查局表示，此案在在證明，中國大陸早已在全球實施跨國鎮壓行徑，且鎮壓對象不限於中國人、台灣人，只要是反對共產極權、追求民主、自由人權者，均有可能成為其打擊、鎮壓對象，調查局將持續與各民主友盟深化執法合作，反制中國長臂管轄與跨國鎮壓。