獨／手比「插圈圈」拐國小姊妹進公廁 鄰居成狼塞千元封口 下場曝光

彰化縣周姓男子利用鄰居身分，對年僅國小五、六年級一對姊妹伸狼爪，周在住處外以手比出「食指反覆插入手掌圈圈」的猥褻暗號，引誘兩姊妹至附近國小公廁內脫褲撫摸、摩擦下體，事後更各塞1000元封口費囑咐「不要說出去」。一審依對未滿14歲女子為猥褻罪，判2年6月，案經上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴。

判決指出，周姓男子與被害姊妹為鄰居，明知該對姊妹分別就讀國小五、六年級，仍在去年5月間某日晚間，在住處外比出「食指反覆插入手掌圈圈」具性暗示的手勢，接連誘騙兩姊妹，前往國小公廁猥褻。

直至一名被害女童在廁所外呼喊「媽媽回家了」，周男才急忙各掏出1000元封口，事後女童拿著千元大鈔到雜貨店買東西，家長驚覺有異追問，整起惡行才因而曝光。

彰化地院審理期間，周男全盤否認犯行，辯護律師更稱女童未驗出被告DNA、有失智症且具勃起障礙等語抗辯。

法官審酌，被害女童採檢時間距案發已達4天，檢體未驗出符合生活常理，周男審訊時應答清晰，無論能否勃起皆已構成猥褻，考量周男利用鄰居身分犯案且犯後飾詞狡辯，重判2年6月徒刑。

案經上訴，台中高分院認同一審對事實與法條的認定，認為原審認事用法均無違誤，裁定駁回上訴，維持原判，尚未確定。