「老婆睡床上」渣男遭前女友控性侵 法官揪一疑點判無罪

小陳與妻同房一起睡床上，卻遭借住同房躺在地板的前女友，指控他在妻子面前，強行對她性侵得逞，檢方依妨害性自主罪起訴。小陳坦承發生性關係但稱合意。法官認為小陳妻當時在床上，但證稱「沒有聽到強制性交」，前女友如違反意願可求助小陳妻或馬上聯繫現任男友自救，卻沒有這樣做，違反常理，以「罪證有疑、利於被告」原則，日前判陳男無罪。

基隆地院判決書指出，小陳（化名）與A女為前男女朋友關係，A女前年9月某日因與現任男友吵架借住小陳住處，三人同房間，她躺在涼蓆上滑手機。但A女指控，當天到了凌晨1點多，小陳從床上跑到地板上，先撫摸她，她已口頭表示拒絕，並以腳踢之方式明確表達其拒絕意願時，小陳仍不顧她意願，強制性侵得逞，她馬上向男友求救趕至現場處理，將她帶離，事後提告。

小陳坦承與A女為前男女朋友，當時有與A女發生性行為，但否認強迫，表明與A女是合意發生性行為。辯護人主張，A女當下並未前往醫院驗傷、未馬上報警到現場，雖請現任男友到場處理，但非在場人，不能僅憑A女求助行為證明妨害性自主犯行。

法官審理指出，小陳妻證稱，當天她和丈夫睡在床上，A女睡地上，自己跑過來她和丈夫的房間睡，她沒有聽到丈夫對A女強制性交。法官認為，A女當時有暢通的聯繫方式可以聯繫他人或男友，且A女在屋內也有其他房間可去，亦能鎖門保護自己，小陳是否對A女施以強制力有可疑之處。

法官並說，小陳男如違反A女意願，A女大可求助小陳妻或聯繫現任男友自救，卻沒有馬上這樣做，違反常理，檢察官所提出之證據，尚不足以證明小陳有強制性交犯行，檢察官未能提出證據補強，基於「罪證有疑、利於被告」之原則，諭知陳男無罪，以昭審慎。全案可上訴。