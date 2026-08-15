快訊

鬼月「曬娃」招好兄弟？民俗專家破迷思：家裡擺沒事、帶出門1招避邪

聽新聞
0:00 / 0:00

「老婆睡床上」渣男遭前女友控性侵 法官揪一疑點判無罪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

小陳與妻同房一起睡床上，卻遭借住同房躺在地板的前女友，指控他在妻子面前，強行對她性侵得逞，檢方依妨害性自主罪起訴。小陳坦承發生性關係但稱合意。法官認為小陳妻當時在床上，但證稱「沒有聽到強制性交」，前女友如違反意願可求助小陳妻或馬上聯繫現任男友自救，卻沒有這樣做，違反常理，以「罪證有疑、利於被告」原則，日前判陳男無罪。

基隆地院判決書指出，小陳（化名）與A女為前男女朋友關係，A女前年9月某日因與現任男友吵架借住小陳住處，三人同房間，她躺在涼蓆上滑手機。但A女指控，當天到了凌晨1點多，小陳從床上跑到地板上，先撫摸她，她已口頭表示拒絕，並以腳踢之方式明確表達其拒絕意願時，小陳仍不顧她意願，強制性侵得逞，她馬上向男友求救趕至現場處理，將她帶離，事後提告。

小陳坦承與A女為前男女朋友，當時有與A女發生性行為，但否認強迫，表明與A女是合意發生性行為。辯護人主張，A女當下並未前往醫院驗傷、未馬上報警到現場，雖請現任男友到場處理，但非在場人，不能僅憑A女求助行為證明妨害性自主犯行。

法官審理指出，小陳妻證稱，當天她和丈夫睡在床上，A女睡地上，自己跑過來她和丈夫的房間睡，她沒有聽到丈夫對A女強制性交。法官認為，A女當時有暢通的聯繫方式可以聯繫他人或男友，且A女在屋內也有其他房間可去，亦能鎖門保護自己，小陳是否對A女施以強制力有可疑之處。

法官並說，小陳男如違反A女意願，A女大可求助小陳妻或聯繫現任男友自救，卻沒有馬上這樣做，違反常理，檢察官所提出之證據，尚不足以證明小陳有強制性交犯行，檢察官未能提出證據補強，基於「罪證有疑、利於被告」之原則，諭知陳男無罪，以昭審慎。全案可上訴。

「老婆睡床上」男遭前女友控同房地板霸王硬上弓，法官一疑點判無罪。記者游明煌／攝影
「老婆睡床上」男遭前女友控同房地板霸王硬上弓，法官一疑點判無罪。記者游明煌／攝影

同房 前女友 女友

延伸閱讀

「妹妹你現在國中嗎？」 台南男在女學生上學路線守候騷擾判刑3月

貴州男子逼迫女友同跳河卻獨自逃生 家屬尋女17年方知早已溺亡

19歲女大生涉殺嬰！秘密分娩亂刀刺死親生女 虛弱求醫涉謀殺被捕

英國變態男潛入別人家偷窺偷拍！14人受害…相識25年朋友也成獵物

相關新聞

「老婆睡床上」渣男遭前女友控性侵 法官揪一疑點判無罪

小陳與妻同房一起睡床上，卻遭借住同房躺在地板的前女友，指控他在妻子面前，強行對她性侵得逞，檢方依妨害性自主罪起訴。小陳坦承發生性關係但稱合意。法官認為小陳妻當時在床上，但證稱「沒有聽到強制性交」，前女友如違反意願可求助小陳妻或馬上聯繫現任男友自救，卻沒有這樣做，違反常理，以「罪證有疑、利於被告」原則，日前判陳男無罪。

「妹妹你現在國中嗎？」 台南男在女學生上學路線守候騷擾判刑3月

「妹妹你現在國中嗎」李姓男子去年10月底在女學生上學路線守候，以腳踏車阻擋其去向，嚇的女學生跑到超商躲避，母親到場接應且質問李為何跟蹤女兒，李才騎腳踏車逃逸，隔周又故態復萌，見女學生父親陪同在側才離開，法官認他成年人故意對少年犯跟蹤騷擾罪判刑3月。

單親媽兼差媒介小姐賣淫 語出「吹不戴」被喬裝嫖客警錄下判刑

黃姓女子為扶養2名幼子兼職拉男客媒介小姐賣淫，拉客拉到一名喬裝嫖客的男警，她當時語出「吹不戴，做戴」、「三個啦，你要哪一個」等語被錄下，基隆地院法官考量她坦承犯行，且須扶養2名幼子，依圖利媒介性交罪判黃有期徒刑2月，易科罰金得6萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。