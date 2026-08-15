快訊

票價凍漲20年…高鐵擬明年7月提漲價方案 最快2028年實施

「爸爸都不知道的好」陳幸妤泛舟被潑水回6字笑翻網 15年前舊文釣出陳水扁

聽新聞
0:00 / 0:00

「妹妹你現在國中嗎？」 台南男在女學生上學路線守候騷擾判刑3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「妹妹你現在國中嗎」李姓男子去年10月底在女學生上學路線守候，以腳踏車阻擋其去向，嚇的女學生跑到超商躲避，母親到場接應且質問李為何跟蹤女兒，李才騎腳踏車逃逸，隔周又故態復萌，見女學生父親陪同在側才離開，法官認他成年人故意對少年犯跟蹤騷擾罪判刑3月。

檢方起訴，李明知女學生未滿18歲，竟基於成年人故意對少年跟蹤騷擾犯意，違反其意願而反覆、接續於去年10月29日至11月4日一周內，扣除周六、日，在台南北區女學生上學路線守候，以腳踏車阻擋女學生並詢問「現在幾點」、「妹妹你現在國中嗎」。

直至第3天，再以腳踏車阻擋女學生並詢問「你有在運動嗎」等語，嚇的女學生跑到附近超商，未料，李尾隨其後在外守候，經女學生母親前往接應，並質問他為何跟蹤女兒後，這才騎腳踏車逃逸。

然而，隔周一，他又在女學生日常行經路線守候，因其父親陪同在側，未與女學生交談即騎乘腳踏車離去，隔日又故態復萌，見女學生父親前來查看即離去。李騷擾行為，使女學生心生畏怖、不敢獨自外出，已影響其日常生活及社會活動，最後報警處理。

李於偵查中坦承不諱，與女學生於警詢時指訴情節大致相符，並有現場監視器影像及其截圖照片，女學生父親所提供被告照片及跟蹤騷擾通報表等佐證，事證明確。

台南地院審酌，李無視女學生自主權利及意願而影響其日常生活或社會活動，對於未成年人的人格養成危害甚鉅。惟李罹有中度智能障礙，對於人際往來界線未如一般智識經驗正常成年人能完全理解等情，而李於偵查中坦承犯行，辯護人也為他辯護稱有調解意願，但父母明示無調解意願而未能取得諒解等一切情狀，依法量處其刑。

台南地院審酌，李男無視女學生自主權利及意願而影響其日常生活或社會活動，對於未成年人的人格養成危害甚鉅，認他成年人故意對少年犯跟蹤騷擾罪判刑3月。聯合報系資料照
台南地院審酌，李男無視女學生自主權利及意願而影響其日常生活或社會活動，對於未成年人的人格養成危害甚鉅，認他成年人故意對少年犯跟蹤騷擾罪判刑3月。聯合報系資料照

學生 跟蹤騷擾 台南

延伸閱讀

中部地區國中新生暑輔失控！「折斷掃把刺眼」女老師受重傷恐失明

貴州男子逼迫女友同跳河卻獨自逃生 家屬尋女17年方知早已溺亡

19歲女大生涉殺嬰！秘密分娩亂刀刺死親生女 虛弱求醫涉謀殺被捕

把學生當奴隸！女師二度挨罰遭解聘再敗訴 法院：恐埋下校園霸凌種子

相關新聞

「妹妹你現在國中嗎？」 台南男在女學生上學路線守候騷擾判刑3月

「妹妹你現在國中嗎」李姓男子去年10月底在女學生上學路線守候，以腳踏車阻擋其去向，嚇的女學生跑到超商躲避，母親到場接應且質問李為何跟蹤女兒，李才騎腳踏車逃逸，隔周又故態復萌，見女學生父親陪同在側才離開，法官認他成年人故意對少年犯跟蹤騷擾罪判刑3月。

單親媽兼差媒介小姐賣淫 語出「吹不戴」被喬裝嫖客警錄下判刑

黃姓女子為扶養2名幼子兼職拉男客媒介小姐賣淫，拉客拉到一名喬裝嫖客的男警，她當時語出「吹不戴，做戴」、「三個啦，你要哪一個」等語被錄下，基隆地院法官考量她坦承犯行，且須扶養2名幼子，依圖利媒介性交罪判黃有期徒刑2月，易科罰金得6萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。