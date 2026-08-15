「妹妹你現在國中嗎？」 台南男在女學生上學路線守候騷擾判刑3月

「妹妹你現在國中嗎」李姓男子去年10月底在女學生上學路線守候，以腳踏車阻擋其去向，嚇的女學生跑到超商躲避，母親到場接應且質問李為何跟蹤女兒，李才騎腳踏車逃逸，隔周又故態復萌，見女學生父親陪同在側才離開，法官認他成年人故意對少年犯跟蹤騷擾罪判刑3月。

檢方起訴，李明知女學生未滿18歲，竟基於成年人故意對少年跟蹤騷擾犯意，違反其意願而反覆、接續於去年10月29日至11月4日一周內，扣除周六、日，在台南北區女學生上學路線守候，以腳踏車阻擋女學生並詢問「現在幾點」、「妹妹你現在國中嗎」。

直至第3天，再以腳踏車阻擋女學生並詢問「你有在運動嗎」等語，嚇的女學生跑到附近超商，未料，李尾隨其後在外守候，經女學生母親前往接應，並質問他為何跟蹤女兒後，這才騎腳踏車逃逸。

然而，隔周一，他又在女學生日常行經路線守候，因其父親陪同在側，未與女學生交談即騎乘腳踏車離去，隔日又故態復萌，見女學生父親前來查看即離去。李騷擾行為，使女學生心生畏怖、不敢獨自外出，已影響其日常生活及社會活動，最後報警處理。

李於偵查中坦承不諱，與女學生於警詢時指訴情節大致相符，並有現場監視器影像及其截圖照片，女學生父親所提供被告照片及跟蹤騷擾通報表等佐證，事證明確。

台南地院審酌，李無視女學生自主權利及意願而影響其日常生活或社會活動，對於未成年人的人格養成危害甚鉅。惟李罹有中度智能障礙，對於人際往來界線未如一般智識經驗正常成年人能完全理解等情，而李於偵查中坦承犯行，辯護人也為他辯護稱有調解意願，但父母明示無調解意願而未能取得諒解等一切情狀，依法量處其刑。