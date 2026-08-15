單親媽兼差媒介小姐賣淫 語出「吹不戴」被喬裝嫖客警錄下判刑

黃姓女子為扶養2名幼子兼職拉男客媒介小姐賣淫，拉客拉到一名喬裝嫖客的男警，她當時語出「吹不戴，做戴」、「三個啦，你要哪一個」等語被錄下，基隆地院法官考量她坦承犯行，且須扶養2名幼子，依圖利媒介性交罪判黃有期徒刑2月，易科罰金得6萬元。

基隆地院判決書指出，黃女今年3月11日晚間8時46分，在基隆市仁愛區某巷屋內，媒介女子黃女、陳女、阮女給喬裝成男客的警員從事俗稱「全套」之性交行為，收費方式為每次1200元到1300元不等，女子則支付每日300元租金給店家，以此方式營利，經警當場表明身分查獲，扣得未使用之保險套21個、計時器1個、潤滑液1罐等物。

判決指出，黃女在警訊時否認媒介賣淫，表示當天只是去休息、整理房間，隨口回答喬裝的警員。檢察官比對警員蒐證秘錄器譯文，說出「吹不戴，做戴」、「要廁所嗎？」、「三個啦，你要哪一個」等語，檢方不採信她說詞，依法提起公訴。

直到法院審理時，黃女才坦承犯行，法官審理認為黃女為扶養2名幼子兼職媒介店內小姐與男客從事性交易，依圖利媒介性交罪判處2個月，可易科罰金。全案可上訴。

法官表示，依刑法圖利使人為性交或猥褻罪，為意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處5年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。