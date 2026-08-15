兒少性剝削追訴期擬改被害人20歲起算 修法函送政院

憲法法庭判決刑法修正前兒少性犯罪追訴權時效規定違憲，並點出立法院三讀通過修法未納入「拍攝兒少性影像」的性剝削犯罪，相關機關應依判決意旨，妥速通盤檢討修正規定。

一名女性藝術工作者指控十三歲時被「乾爹」藝術家謝春德性侵、強拍裸照，她主張因就學通勤的關係，二○○○年七、八月間，搬入謝男工作室卻被性侵、猥褻，謝男還強拍她裸露胸部的照片。

二○二三年女子具狀向台北地檢署提告，因超過廿年追訴權時效，檢方處分不起訴，她聲請再議被駁回。女子再向台北地方法院聲請准許提起自訴，主張受害當年只有十三歲，遭受非人的性侵害，無法積極有效尋求司法協助，認為追訴權時效規定違憲。

不過，法院以追訴權時效規定仍未經憲法法庭宣告違憲，檢方處分不起訴、駁回再議，沒有違誤之處，認為追訴權已因時效完成而消滅，駁回聲請。女子透過律師聲請法規範及裁判憲法審查，成為釋憲聲請人之一。

憲法法庭在判決中指出，立法院已增訂刑法第八十條第三項規定，明定在被害人滿廿歲前不計入追訴權時效期間，但修法未及於關於拍攝兒童、少年性影像的性剝削犯罪追訴權時效期間，相關機關應依憲法判決意旨，妥速通盤檢討修正相關規定。

法務部回應，此部分屬兒少性剝削防制條例第四章所規範的法條，因特別法、普通法不同，於刑法修法過程中，已請衛福部參照修法意旨加以修正。據悉，衛福部已擬定相關草案。

衛福部保護司司長郭彩榕表示，「刑法」修正僅涉及性侵害案件，追訴期改自被害人滿廿歲起算；兒少性影像則適用特別法「兒少性剝削防制條例」。衛福部已完成修法，追訴期同樣改自廿歲起算，已於八月初函送行政院，待審查後送立法院審議。