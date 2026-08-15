兒少性侵追訴期 憲法法庭判舊規定違憲

憲法法庭14日就兒少性犯罪追訴時效案作成判決，憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）、司法院發言人吳定亞（右）召開記者會說明。記者張文玠／攝影

立法院上月三讀通過刑法第八十條修正案，兒少性犯罪追訴權時效自被害人滿廿歲後起算。憲法法庭認為，修正前規定過度限制兒少被害人的訴訟權利，判決違憲且失效，另廢棄發回原因案件的確定終局裁定，十一名聲請釋憲的被害人均獲救濟機會。

另依憲法判決意旨，基於法律不溯及既往原則，不使時效原已屆滿、國家已終局不得追訴犯罪的狀態受到動搖，追訴權時效已完成卻未聲請憲法審查的被害人，無法依憲法判決獲得救濟機會。

立法院雖於今年七月三讀通過刑法修正案，總統於同月廿二日公布，規定兒少性犯罪被害人滿廿歲以前，不計入追訴權期間，但憲法法庭認為，本案涉及追訴權時效制度對人民基本權利的保障、法安定性的維護與國家刑罰權行使的衡平，具憲法重要性，仍有實體審查的必要。

憲法法庭認為，追訴權時效雖是限制國家刑罰權行使時間，但時效一旦完成，國家對犯罪的追訴權就消滅，也限制被害人的訴訟權，尤其性犯罪對兒少被害人來說，往往造成永久且難以平復的傷害，若透過國家追訴，除給予加害人適當處罰外，也可撫平被害人的身心創傷。

憲法法庭指出，性犯罪具隱密特性，被害人常不願再提被害經驗，導致犯罪未被揭露，更何況是兒少被害人可能因為身心發展尚未成熟、性意識薄弱，未能及時意識到權利受侵害，加上現實資源不足、家庭、學校等權威關係的攔阻或壓制，使他們無法憑靠自己力量揭露案件，導致遲延揭露、低報案率和犯罪黑數。

刑法修正前的追訴權時效規定，僅依各罪最重法定刑輕重，決定時效期間長短，並以犯罪成立日或行為終了日作為追訴權時效起算時點，沒有針對兒少被害人另作調整。

憲法法庭認為，如此會造成兒少被害人等到年長具備揭露能力時，時效早已完成或所剩無幾，壓縮被害人可請求國家追訴犯罪的期間，也違反憲法保障訴訟權的意旨。

憲法法庭也判決十一名聲請釋憲被害人的確定終局裁定，因適用修正前的刑法規定違憲，均廢棄發回各法院，並應比照今年七月修正公布的刑法規定計算追訴權時效。

不過，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美提出不同意法律意見書，認為修正前刑法規定並無違憲，且原因案件追訴權時效既已依法完成，無論立法者、普通法院或憲法審查者，也均無從恢復已消滅的追訴權。