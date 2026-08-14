快訊

放行無人機發展預算 國民黨團：634億元全數通過

蘋果「停產產品」新增2款！果粉搶翻「經典大改版iPhone」掰掰了

陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

聽新聞
0:00 / 0:00

涉性侵女藝人...傳「請把合照刪掉」滅證 三立前副總之子再限境8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對女藝人性侵，依強制性交罪起訴，龔的限制出境強剛處分將屆，台北地合議庭詢問檢辯意見，認龔益霆有滅證、逃亡之虞，裁定龔益霆自9月15日起再限制出境、出海8月。

2025年網路社群一篇「女臨演遭性侵」文，女藝人控訴被龔益霆灌鎮定劑昏迷後遭受性侵犯，女藝人在律師陪同下向士林地檢署提告，後檢方聲請移轉管轄至台北地檢署偵查。

台北地檢署為保全證據，指揮台北市警婦幼隊兵分2度搜索龔益霆住處，同步約談龔到案，龔除在社群上否認性侵，又在IG發文強調相關指控「片面不實」，懇請發文者撤掉不實發文，他會全力配合司法調查；龔還表示，與女藝人交往過程真心相待，也許因為年齡差距、觀念不同時有爭執，交往期間分分合合，最後被分手。

檢方偵訊女藝人、3名證人，依據通訊軟體對話紀錄及台北市消防局函復資料等，認定龔涉犯強制性交罪，2026年6月起訴龔。

事實上，龔益霆2025年9月15日到案，諭以100萬元交保，限制出境、出海8月至2026年5月14日，法院再次裁定龔自5月15日起延長限制出境、出海4月，較新的限制出境、出海處分於9月14日即將屆滿。

合議庭審核卷證，給龔益霆、辯護人陳述意見機會，並聽取檢察官意見，認為依龔偵查時曾供稱「完整對話訊息我已經刪除」，也曾向女藝人提及「如果可以，請把我的合照跟你的聊天記錄截圖都刪掉，謝謝」，證明龔確有自行或要求女藝人刪除對話訊息的行為，有湮滅證據之虞。

裁定說，考量龔益霆所犯罪名法定刑為3年以上有期徒刑，審酌趨吉避凶的基本人性，兼衡龔及其家人有供應龔出國生活的財力條件，龔也有多次出入國境紀錄，再考量他的智識程度、經濟能力條件，具有在外國謀生能力，難保龔有在訴訟程序中發覺案情對己不利時潛逃不歸，有相當理由足認龔有逃亡之虞，有刑事訴訟法限制出境、出海的原因。

裁定指出，雖然龔益霆的辯護人辯稱龔均遵期到庭，且具保在案、無逃亡之虞，不過，依司法實務，棄保潛逃出境致案件無法續行審判或執行的情事所在多有，裁定龔自9月15日起限制出境、出海8月。

三立前副總兒子龔益霆涉嫌性侵女藝人。聯合報系資料照
三立前副總兒子龔益霆涉嫌性侵女藝人。聯合報系資料照

性侵 三立 龔益霆

延伸閱讀

兆基屋管前董座前妻返台到案依被告身分複訊中 檢調追近7億元贓款流向

女赴基隆大廟求子被要求裸身進行儀式 主委涉藉機性侵遭裁定羈押

基隆某宮廟主委涉性侵信眾 遭收押禁見

涉夫詐欺金流案 屏東縣議員宋麗華300萬交保、鄭姓丈夫改裁羈押

相關新聞

涉性侵女藝人...傳「請把合照刪掉」滅證 三立前副總之子再限境8月

三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對女藝人性侵，依強制性交罪起訴，龔的限制出境強剛處分將屆，台北地合議庭詢問檢辯意見，認龔益霆有滅證、逃亡之虞，裁定龔益霆自9月15日起再限制出境、出海8月。

綠能高層遭控性侵傳播妹判無罪 調查官為情蒐無端捲入…同仁抱屈

調查局新北市調處重新站吳姓調查官為挖掘綠能弊案情資，曾受王姓綠能公司高層邀請，前往台北市一家具有酒吧性質的場所聚會，王男當天在吳男不知情狀況下，找來女性友人喝酒帶氣氛，詎料事後卻遭提告性侵，並要求天價「和解金」1千萬元；吳男出庭作證，才知女子身分是傳播妹，事前並不知情，也未曾與女子互動，前往該地點純粹是想經營據點關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。