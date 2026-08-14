涉性侵女藝人...傳「請把合照刪掉」滅證 三立前副總之子再限境8月

三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對女藝人性侵，依強制性交罪起訴，龔的限制出境強剛處分將屆，台北地合議庭詢問檢辯意見，認龔益霆有滅證、逃亡之虞，裁定龔益霆自9月15日起再限制出境、出海8月。

2025年網路社群一篇「女臨演遭性侵」文，女藝人控訴被龔益霆灌鎮定劑昏迷後遭受性侵犯，女藝人在律師陪同下向士林地檢署提告，後檢方聲請移轉管轄至台北地檢署偵查。

台北地檢署為保全證據，指揮台北市警婦幼隊兵分2度搜索龔益霆住處，同步約談龔到案，龔除在社群上否認性侵，又在IG發文強調相關指控「片面不實」，懇請發文者撤掉不實發文，他會全力配合司法調查；龔還表示，與女藝人交往過程真心相待，也許因為年齡差距、觀念不同時有爭執，交往期間分分合合，最後被分手。

檢方偵訊女藝人、3名證人，依據通訊軟體對話紀錄及台北市消防局函復資料等，認定龔涉犯強制性交罪，2026年6月起訴龔。

事實上，龔益霆2025年9月15日到案，諭以100萬元交保，限制出境、出海8月至2026年5月14日，法院再次裁定龔自5月15日起延長限制出境、出海4月，較新的限制出境、出海處分於9月14日即將屆滿。

合議庭審核卷證，給龔益霆、辯護人陳述意見機會，並聽取檢察官意見，認為依龔偵查時曾供稱「完整對話訊息我已經刪除」，也曾向女藝人提及「如果可以，請把我的合照跟你的聊天記錄截圖都刪掉，謝謝」，證明龔確有自行或要求女藝人刪除對話訊息的行為，有湮滅證據之虞。

裁定說，考量龔益霆所犯罪名法定刑為3年以上有期徒刑，審酌趨吉避凶的基本人性，兼衡龔及其家人有供應龔出國生活的財力條件，龔也有多次出入國境紀錄，再考量他的智識程度、經濟能力條件，具有在外國謀生能力，難保龔有在訴訟程序中發覺案情對己不利時潛逃不歸，有相當理由足認龔有逃亡之虞，有刑事訴訟法限制出境、出海的原因。

裁定指出，雖然龔益霆的辯護人辯稱龔均遵期到庭，且具保在案、無逃亡之虞，不過，依司法實務，棄保潛逃出境致案件無法續行審判或執行的情事所在多有，裁定龔自9月15日起限制出境、出海8月。