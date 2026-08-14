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綠能高層遭控性侵傳播妹判無罪 調查官為情蒐無端捲入…同仁抱屈

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局新北市調處重新站吳姓調查官為挖掘綠能弊案情資，曾受王姓綠能公司高層邀請，前往台北市一家具有酒吧性質的場所聚會，王男當天在吳男不知情狀況下，找來女性友人喝酒帶氣氛，詎料事後卻遭提告性侵，並要求天價「和解金」1千萬元；吳男出庭作證，才知女子身分是傳播妹，事前並不知情，也未曾與女子互動，前往該地點純粹是想經營據點關係。

據指出，吳姓調查官赴約得地點，是靠近台北松山警分局的一家類酒吧，店家門口有落地窗，並非聲色場所或有女陪侍場所，更不是私人招待所，由於近年綠能弊案是調查局工作的重中之重，吳男赴約是為了工作上發掘綠能案件才去，現場無任何踰矩行為。

該女子向檢方提告王男在廁所對她強制性交，但王男供稱雙方是合意性行為，絕無可能在調查官身邊犯罪，檢方傳喚吳姓調查官及在場人士出庭，綜合相關人證說法，任告訴人說詞有重大瑕疵，處分不起訴，女子不服向高檢署再議，經發回續查仍處分不起訴，女子不甘心，最後向法院提自訴救濟，最終也是無罪判決。

不過，吳姓調查官卻因出庭作證登上新聞版面，且標題聳動，令不少同仁幫他叫屈。有調查官說，調查官為發掘不法，每天須沈浸在各類人群之中，這些人有公務員、專業經理人、民間社團成員、販夫走卒、高智慧罪犯、反政府激進分子、支持政府的愛國者、沾染毒品的毒犯等：甚至還有民代候選人、樁腳。

調查官除了必須與這些人員接觸，從中獲得相關情報或線索資料外，還須將其結合在一起,，讓自己形成一個網路，並領導該組織網路，以成為工作助力，這中間的辛苦與付出，鮮為外人知悉。

調查局外勤人員又稱「外勤據點」，工作執掌之一是發掘各類不法案件，國內較具體不法案件，絕大部分是由外勤據點辛苦經營所發掘並提供情資，內勤按獲情資後做後續研判工作，若具備偵辦價值，指導外勤人員後續偵查，經團隊通力合作，不法案方能順利偵辦成。

2021年間，國內綠能發展興起，不少強索綠能發展不法案件，均須透過調查局外勤據點經營發掘，在一般公務員已下班可以在家休息的情況下，仍有一群敬業的調查官在守護國家安全，尤其近年陸資來台挖角高科技人才，調查官發掘不法情報的負擔更為吃重。

有調查官直言，王姓綠能業者此次捲入性侵案件，但從偵查到審判都認定無罪，在場證人只因有調查官，就被媒體放大檢視，對辛苦認真挖掘的據點很不公平，也讓真相失焦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調查局新北市處吳姓調查官為挖掘綠能情資，受邀前往台北市松山區一間類酒吧參加業者餐敘，該地點並非聲色場所或私人招待所。圖／翻攝
調查局新北市處吳姓調查官為挖掘綠能情資，受邀前往台北市松山區一間類酒吧參加業者餐敘，該地點並非聲色場所或私人招待所。圖／翻攝

性侵 綠能 調查局

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