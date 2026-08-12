一大早驚慌就醫…怪男「掏槍」嚇傻女學生 警火速中午逮露鳥俠

桃園沿海地區今晨傳出公然猥褻案，姚姓男子駕車慢速尾隨一名步行到校參加暑期活動的國中女學生，隨即在車內以吆喝方式吸引注意，女學生不察，轉頭驚見姚男露出生殖器做不雅動作，嚇壞女學生，大園警方接獲報案後，隨即調閱監視器以車追人，於今天中午已將姚男逮捕歸案。

家長獲報趕緊打110求助，大園警分局潮音派出所據報到場，女學生因飽受驚嚇，一度語無倫次，家人隨即先帶往就醫；大園警方不敢大意，調閱沿線路口監視器畫面進行比對，順利鎖定涉案車號，並於今日中午循線將31歲姚姓男子查緝到案，訊後依公然猥褻罪嫌將姚男移送桃園地檢署偵辦。

案件發生後引發地方高度關注，地方民意代表與社區人士紛紛要求警方重視校園安全，應儘速補足治安死角並增設監視器。

針對家長質疑報案時110派遣中心態度消極一事，警方說明指出，接獲通報第一時間即派員趕往現場，並主動聯繫受害學生與家屬維護權益；警方表示，未來會持續加強校園周邊及學生上下學路段的巡邏密度，確保學童安全。