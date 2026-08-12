台中女警控訴所長性騷結果「不成立」 分局回應了

台中市第六警分局西屯所前王姓所長，上月中旬遭所內女警提告性騷，隨即被調離主管職務；歷時逾月調查，申訴案近日出爐結果，認定「性騷不成立」。第六警分局表示，全案已依法組成調查委員會審理並作成決議，尊重調查結果，同時強調申訴結果與調整服務地區屬不同程序及責任層次，各自獨立判斷。

第六警分局表示，西屯所王姓前所長遭提出性騷擾申訴一案，經接獲申訴後，即依工作場所性騷擾防治措施準則啟動調查程序，組成含二分之一女性委員、具性別意識之外部專業人士的性騷擾申訴案件調查委員會，秉持客觀、公正及專業原則進行調查，最終依法作成「性騷擾申訴不成立」的決議，分局尊重調查結果，並依規定通知雙方當事人。

第六警分局強調，性騷擾是否成立，與主管是否恪守職場倫理及互動分際，屬不同層次之判斷。性騷擾申訴不成立，並不代表相關言行即屬妥適，也不當然免除行政責任。

分局另指出，經檢視王員相關言行及職場互動情形，認有逾越主管與部屬應有分際、影響機關紀律及警察形象之情形，依相關規定予以行政處分，經專案考核調整服務地區，改任非主管職務。相關處置是針對其主管倫理、行為紀律、職務適任性所為的獨立判斷，與性騷擾申訴案件分屬不同程序及責任層次。

六分局表示，秉持「依法調查、公正處理、紀律分明」原則，依法保障申訴雙方權益，對不當言行亦不因未達性騷擾構成要件而免責。未來將持續強化職場倫理及內部管理，要求各級幹部落實自律與領導責任，維護相互尊重、專業自律之工作環境及警察團隊形象。