女粉領甜言蜜語誘已婚人夫出軌 超商廁所偷歡還裸聊得賠20萬

彰化縣黃姓女子與一名已婚人夫同公司，黃女明知人夫已婚，仍從2023年起多次幽會、發生性行為， 還相約出遊、視訊裸露身體，使用「寶寶」等詞彙示愛，人夫從事護理師工作的正宮發現後，求償60萬元，一審判黃女需賠30萬元，二審因正宮改主張部分事實，改判賠20萬元，全案確定。

判決指出，黃姓女子與一名結婚已近10年的人夫任職同家公司，黃女從2023年5月起，多次利用午休、加班時間在辦公室發生性行為，同年11月人夫帶黃女返家過夜；2024年1月兩人相約出遊，7月間又兩度在超商停車場、洗手間發生性行為。

黃女與人夫交往期間，更以通訊軟體密集互傳曖昧訊息，視訊裸露身體，還使用「寶寶」、「愛你」等親密詞彙示愛。

從事護理師工作的正宮，在2024年5月察覺有異，人夫坦承婚外情，簽立自白書、交付對話紀錄及視訊光碟供蒐證。

正宮認黃女行為，已嚴重侵害其配偶關係之身分法益，提出損害賠償告訴，求償60萬元。

彰化地院審認，黃女行為已構成侵權，審酌雙方資力及侵害情節，判黃女應賠償30萬元。黃女不服提起上訴，主張前述證據是違法取得，不具證據能力，也辯稱，雙方已在2024年8月在超商內達成和解，她下跪道歉後，正宮已同意不再追究。

台中高分院審理後認定，此案證據全由人夫自願提供，非以不法手段取得，和解部分僅有下跪畫面而無錄音，無法證明正宮已同意撤回求償，抗辯均不可採，但因正宮在二審審理期間，僅主張部分事實，改判黃女應賠償20萬元本息，其餘上訴駁回，全案確定。