獨／台中明日之星所長被控性騷遭調職 調查報告出爐：不成立

台中市第六警分局王姓派出所長在上月中旬，遭所內女警提告性騷，市警局火速開鍘，將王調往和平警分局任非主管職務，六分局成立性騷擾防治委員會，查明案發經過，釐清有無違法。據查，調查報告已在上周出爐，認定性騷「不成立」，書面調查報告已寄給當事雙方。消息一出後，有基層替王抱不平，當初市警局火速開鍘，如今是否該還一個公道，但也有人認為，性騷狀況不明前，「隔離」具權勢地位者，本是法定程序，沒有不公。

此案發生後，第六警分局已依規定成立性騷擾防治申訴案件委員會，由分局科室主管與基層同仁等11人組成，歷經約三周的調查後，調查報告已在上周出爐，認定王姓所長的行為「不成立」性騷擾，書面報告已寄送給雙方當事人，另將結果通報勞動部「職場性騷擾案件通報系統」，若雙方針對調查結果有異議，仍可向公務人員保訓會提出申訴。

第六警分局王姓所長在上月12日遭所內女警提告性騷擾，市警局隔天即火速開鍘，調往和平警分局，擔任非主管職務，該人令發布後，引發警界議論，有基層大呼不解，所長已婚、正值壯年，更是「明日之星」，與相差十多歲的女警衍生感情糾紛，太過不智。

該名所長因工作能力、績效表現獲得肯定，已陸續擔任多個分局的派出所長職務，從警已有近20年的經歷，目前任職的派出所案量龐大，屬西屯區重中之重的區域，若表現得宜，易成加速升官的跳板，被同事認為是「明日之星」。

據查，該名已婚所長疑因對所內外型俏麗的年輕女警頗有好感，加上女警正處情傷階段，該所長趁機釋出關心，雙方有互通訊息、相約吃飯的互動行為。女警不願再繼續，所長才會衍生後續行為，女警難忍，上月12日才到第五警分局提告性騷擾。

據轉述，該所長雖坦認有「行為失慮」之處，但他也喊冤，不少外界傳言的版本，都是有心人士的加油添醋、補風抓影，並非事實。