基隆某宮廟主委涉性侵信眾 遭收押禁見

基隆市某宮廟主委去年8月涉趁信眾到宮廟求子時以手指性侵，檢察官昨天發動搜索、約談，經複訊向台灣基隆地方法院聲請羈押禁見張姓男子及賴姓助理獲准。示意圖。聯合報系資料照

基隆市某宮廟張姓主任委員去年8月涉趁信眾到宮廟求子時以手指性侵，檢察官昨天發動搜索、約談，經複訊向台灣基隆地方法院聲請羈押禁見張姓男子及賴姓助理獲准。

台灣基隆地方檢察署偵辦張姓男子涉犯妨害性自主案，經分析、調閱相關事證，認定張姓男子、賴姓女子及張姓男子的女兒涉嫌重大。

檢察官昨天指揮基隆市警察局第二分局搜索3名被告住居所及宮廟辦公處所，約談3名被告及1名證人到案說明，經檢察官複訊，諭令張姓女子以新台幣6萬元交保。

其餘2名被告，檢方認定涉犯中華民國刑法強制性交罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯與證人、湮滅證據及反覆實施之虞，向基隆地院聲押禁見，法官今天開庭訊問後裁定羈押並禁止接見通信及收授物件。