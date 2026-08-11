「嬰靈卡子宮」雞蛋假驅邪真性侵 命理師稱還要雙修遭判刑

新竹吳男平日以命理師身分替人算命、改運，竟向一名女子聲稱身上跟著「一大一小冤魂」，若不立刻處理恐會「生病發瘋」，再以雞蛋驅邪、按摩油「保護子宮」為由，伸手指侵入女子下體。新竹地院依強制性交罪判吳男2年徒刑，緩刑5年。

判決書指出，吳男平日以替人算命、改運及消災解厄為業。女子2024年10月26日陪同當時的男友前往吳男位於新竹市的住處算命，過程中吳男突然告訴女子，有「重要的事情」要單獨告知，要她隔月再來一趟。

女子與男友同年11月26日晚間再次前往，吳男這次聲稱，女子身上有「一大一小的冤魂」，大的屬於冤親債主，小的則因磁場相合而跟在她身上，如果不立刻處理，未來可能「生病發瘋」。女子聽聞後心生恐懼，依照吳男要求，單獨跟著他前往住處旁空地的工作間。

吳男接著表示，要先處理俗稱「嬰靈」的小冤魂，再處理大的冤魂，儀式中會使用雞蛋，還稱雞蛋可能滾到陰部。女子誤以為真的是驅邪除穢儀式，擔心若不配合將無法改變運勢，因此不敢反抗，任由吳男拿雞蛋在她身體及臀部滾動，並依指示脫下褲子及內褲。

吳男隨後拿出所謂能「保護子宮」的按摩油，以手按摩女子胯下、陰唇及陰蒂，最後更將手指伸入陰道內按壓。他還聲稱「嬰靈卡在子宮」，企圖將剝殼雞蛋塞入女子陰道，因女子喊痛才作罷。

儀式結束後，吳男又告訴女子，這次只除掉「嬰靈」，身上還有大的冤魂，必須再處理1、2次，甚至宣稱後續要透過「男女雙修」，才能將業障吸到自己身上再排掉。他還要求女子不得將當天發生的事情告訴別人，否則「第三界會知道，我會破功」。女子離開後向友人說出經過，隨即報警。

吳男在法院審理時坦承犯行。法官認為，他利用女子敬畏鬼神的心理，以冤魂纏身、必須進行儀式等說法使女子心生恐懼，再以手指侵入女子陰道，已構成強制性交。

法官審酌吳男手段低劣，造成女子身心受創，但他最終坦承犯行，並與女子達成調解、賠償50萬元，女子也表示不再追究，最終依強制性交罪判吳男2年徒刑，緩刑5年，期間付保護管束；另須在判決確定後4年內完成200小時義務勞務及5場法治教育。全案可上訴。