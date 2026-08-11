女赴基隆大廟求子被要求裸身進行儀式 主委涉藉機性侵遭裁定羈押

1名女子到基隆市一家知名大廟求子，張姓主委疑在女子裸身進行宗教儀式時，涉嫌以手指性侵她，張男否認指控。檢察官偵訊後，今晨聲押張男和賴姓女助手。基隆地方法院法官審理後，今天下午裁定兩人羈押禁見。

據了解，中部1名女子婚後一直未能懷孕，她的婆婆得知基隆這家接受信徒「問事」的大廟，可能可以透過宗教儀式協助如願，去年8月間帶著媳婦北上到這家大廟求助。

年逾八旬張姓主委主持這場宗教儀式，因為是求助懷孕，事前有告知當事人，必須儀式進行中必須裸身。儀式在宮廟內的房間進行，現場有張姓主委、賴姓女助手、張的女兒和這對婆媳共5人。

被害人向警方報案，指控張姓主委在儀式過程中，涉嫌用手指性侵她。警方製作相關人筆錄後，將全案移送基隆地檢署偵辦。

檢察官周靖婷昨天指揮基隆市警二分局到張男、賴女、張女3人住處，以及宮廟辦公處所搜索。張男等3人列為被告，被害人的婆婆為證人，約談4人到案說明。

檢察官今天凌晨偵訊後，認定張男和賴女涉犯刑法強制性交罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯、證人、湮滅證據及反覆實施之虞，當庭予以逮捕，並向基隆地院聲請羈押禁見。張女則在檢察官偵訊後，命以6萬元交保。

法官今天下午審理後，依檢察官提出的相關事證，認定張男和賴女告涉犯加重強制性交罪嫌疑重大，且有事實足認為有串證及反覆實行同一犯罪之虞，裁定羈押並禁止接見通信及收授物件。檢方將續查這起案件張男犯罪事證，以及過去是否有其他被害人。

張男主事的這座廟宇知名度高，跟各地大廟一樣，常見中央、地方政府要員前往參拜，比較特別的是傳聞有多名將軍造訪，在軍界人士眼中有特殊的地位。這家大廟也常有善舉，透過慈善功德會資助醫院汰換醫療設備，提升醫療服務品質。