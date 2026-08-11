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六旬叔公逞色欲 開氣窗偷拍姪孫女沐浴...更一審判1年2月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣一名六旬男子涉在3年前，開啟浴室氣窗，偷拍與他同住的未成年姪孫女沐浴畫面，最高法院認適用法條有疑義，今年3月間發回台中高分院更審，更一審近日審結，認定男子涉犯違反兒少性剝削的拍攝少年性影像罪，判1年2月，仍可上訴。

判決指出，涉案六旬男子在2023年11月20日晚間9時許，於苗栗縣西湖鄉住處，趁與他同住、14歲的姪孫女在浴室洗澡時，開啟浴室氣窗，持自有手機偷拍姪孫女裸露身體隱私部位影像，姪孫女事後發覺、告知母親報警，男子到案後坦承犯行，自行刪除照片。

最高法院審認，前審判決就甲男開啟氣窗之行為，是否構成「違反意願」加重要件調查未盡，且未優先適用兒少性剝削防制條例第36條第1項規定，撤銷原判決發回台中高分院更一審。

更一審近日審結，涉案男子是犯兒少性剝削第36條第1項拍攝少年性影像罪，原審以刑法第319條之1第1項之成年人故意對少年犯無故攝錄他人性影像罪刑，於法未合，因此撤銷改判。

另外，男子雖主張沒有前科、已坦認犯罪，但考量男子犯行時已60餘歲，是被害少女的叔公，為滿足一己私慾，明知其行為時少女當時未成年，仍做出不顧少女身心健康與發展的犯行，造成少女生理受創不小，加上也未與少女及法定代理人達成和解，不宜宣告緩刑，判刑1年2月，仍可上訴。

苗栗縣一名六旬男子涉持手機偷拍姪孫女洗澡，更一審近日審結宣判。示意圖／ingimage
苗栗縣一名六旬男子涉持手機偷拍姪孫女洗澡，更一審近日審結宣判。示意圖／ingimage

偷拍 沐浴 苗栗縣

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