快訊

變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

聽新聞
0:00 / 0:00

高風險家暴被害人遇危險一鍵求救 台南推智慧設備警社即時聯防

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

家庭暴力往往發生在瞬間，危急時能否即時求援攸關人身安全。台南市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心結合警察局及民間保全服務系統，推動「家庭暴力被害人守護計畫」，提供無線求救裝置，透過24小時監控及警社聯防機制，讓被害人在無法使用手機求助時，也能迅速發出警訊。

社會局指出，今年透過公彩盈餘補助，每月以月租費方式，租用「MiniBond迷你龐德」無線求救裝置，該裝置體積小、便於攜帶，使用方式也相對簡單，在被害人遇到緊急危險時，只要按下一鍵，監控服務中心即可接收求救訊號，並將相關定位資訊同步報案，由警政、社政人員依情況啟動救援，爭取處理危機時間。

社會局提到，該設備主要由社工評估被害人的受暴風險、家庭支持及居住環境後提供，於危機期間借用，待危險解除後歸還；截至目前已有120名高風險家暴被害人使用，台南市今年租用提供19台設備，讓高風險被害人獲得安全守護。

據了解，曾接受服務的「小惠」因婚後長期遭丈夫情緒及精神暴力，丈夫失業後暴力行為加劇，甚至曾持刀闖入娘家，造成家人受傷，經社工評估發現，小惠家中僅有年邁父母及年幼子女，缺乏可在第一時間提供協助的人力，因此提供智慧求救設備。

小惠後續只要察覺人身安全受到威脅，即可按下裝置發出求救訊號，由監控中心通報相關單位，讓警政與社政系統及時介入。

社會局表示，家暴防治除司法、警政介入，也需結合科技及跨網絡合作，讓高風險被害人在危急時刻多一道即時求援管道，降低暴力傷害風險。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台南市社會局租用Minibond無線求救裝置，以體積小巧、不顯眼、按鍵簡易操作及方便隨身攜帶等優勢，讓高風險家暴被害人在遭遇緊急危險時，只要按下一鍵，即可透過24小時監控服務中心接收求救訊號。圖／南市社會局提供
台南市社會局租用Minibond無線求救裝置，以體積小巧、不顯眼、按鍵簡易操作及方便隨身攜帶等優勢，讓高風險家暴被害人在遭遇緊急危險時，只要按下一鍵，即可透過24小時監控服務中心接收求救訊號。圖／南市社會局提供

家暴 被害人 台南

延伸閱讀

印度學者嘉義縣取經直擊家暴性侵防治網 台灣經驗值得借鏡

北市國小爆校園暴力 10大教師工會提4訴求：建立高風險學生退場機制

特殊生攻擊教師恐致失明 教團提6大訴求籲正視融合教育問題

出國網路要留意！ 資安署提醒公務出差應落實三階段資安管理

相關新聞

桃園傳問路怪客現蹤 妙齡女目睹車內自瀆嚇到忘記報警

桃園傳問路怪客現蹤？臉書社群有一名網友稱女兒昨天傍晚下班走路回家，在八德區永福街遇到一輛銀色箱型車問路，好心停下腳步回答，卻驚見司機在車內自瀆，嚇得趕緊逃離；警方以車追人，但開車男子矢口否認，全案將由檢察官釐清。

六旬叔公逞色欲 開氣窗偷拍姪孫女沐浴...更一審判1年2月

苗栗縣一名六旬男子涉在3年前，開啟浴室氣窗，偷拍與他同住的未成年姪孫女沐浴畫面，最高法院認適用法條有疑義，今年3月間發回台中高分院更審，更一審近日審結，認定男子涉犯違反兒少性剝削的拍攝少年性影像罪，判1年2月，仍可上訴。

高鐵左營發車列車昨傳廁所偷窺狼 男蹲廁所前猛往門裡瞧被錄下身影

高鐵左營站昨天清晨5時50分許發車的北上列車，傳出2至3節車廂的廁所有偷窺狼，一名女子錄下一名黑衣男蹲在廁所門前，猛往廁所裡面瞧的畫面，好心提醒要上廁所的女性；鐵路警察表示，高鐵有接獲客服反映，但警方尚未接獲報案，後續會調資料查證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。