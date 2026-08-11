高風險家暴被害人遇危險一鍵求救 台南推智慧設備警社即時聯防

家庭暴力往往發生在瞬間，危急時能否即時求援攸關人身安全。台南市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心結合警察局及民間保全服務系統，推動「家庭暴力被害人守護計畫」，提供無線求救裝置，透過24小時監控及警社聯防機制，讓被害人在無法使用手機求助時，也能迅速發出警訊。

社會局指出，今年透過公彩盈餘補助，每月以月租費方式，租用「MiniBond迷你龐德」無線求救裝置，該裝置體積小、便於攜帶，使用方式也相對簡單，在被害人遇到緊急危險時，只要按下一鍵，監控服務中心即可接收求救訊號，並將相關定位資訊同步報案，由警政、社政人員依情況啟動救援，爭取處理危機時間。

社會局提到，該設備主要由社工評估被害人的受暴風險、家庭支持及居住環境後提供，於危機期間借用，待危險解除後歸還；截至目前已有120名高風險家暴被害人使用，台南市今年租用提供19台設備，讓高風險被害人獲得安全守護。

據了解，曾接受服務的「小惠」因婚後長期遭丈夫情緒及精神暴力，丈夫失業後暴力行為加劇，甚至曾持刀闖入娘家，造成家人受傷，經社工評估發現，小惠家中僅有年邁父母及年幼子女，缺乏可在第一時間提供協助的人力，因此提供智慧求救設備。

小惠後續只要察覺人身安全受到威脅，即可按下裝置發出求救訊號，由監控中心通報相關單位，讓警政與社政系統及時介入。

社會局表示，家暴防治除司法、警政介入，也需結合科技及跨網絡合作，讓高風險被害人在危急時刻多一道即時求援管道，降低暴力傷害風險。

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