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高鐵左營發車列車昨傳廁所偷窺狼 男蹲廁所前猛往門裡瞧被錄下身影

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高鐵左營站昨天清晨5時50分許發車的北上列車，傳出2至3節車廂廁所有偷窺狼，一名女子錄下一名黑衣男蹲在廁所門前，猛往廁所裡面瞧的畫面，好心提醒要上廁所的女性；鐵路警察表示，高鐵有接獲客服反映，但警方尚未接獲報案，後續會調資料查證。

有網友昨在網路社群Threads貼文，指昨天早上搭乘高鐵5時50分從左營翻車的北上列車，在2至3節車廂的廁所門口遇到偷窺，當時遇到一個好心的女生提醒才發現此事，當下因急著開會先通報高鐵。

貼文網友指代替有人PO此文，並附上影片，只見影片中一名看似30餘歲、身穿黑衣褲的男子蹲在廁所前，雖廁所門關起，但男子猛往廁所門縫瞧，還拿起手機滑了一下，後看到有人經過才起身。

鐵路警察高雄分局指出，昨高鐵7時40分左右有接獲客服通知，當時列車應在桃園地區，但分局目前尚未接獲報案，已持續調閱相關資料偵辦中。

高鐵左營站昨天清晨發車的北上列車傳偷窺狼，旅客錄下黑衣男蹲廁所門前，猛往裡面瞧的畫面。圖／Threads網友sugit._授權提供
高鐵左營站昨天清晨發車的北上列車傳偷窺狼，旅客錄下黑衣男蹲廁所門前，猛往裡面瞧的畫面。圖／Threads網友sugit._授權提供

高鐵左營站昨天清晨發車的北上列車傳偷窺狼，旅客錄下黑衣男蹲廁所門前，猛往裡面瞧的畫面。圖／Threads網友sugit._授權提供
高鐵左營站昨天清晨發車的北上列車傳偷窺狼，旅客錄下黑衣男蹲廁所門前，猛往裡面瞧的畫面。圖／Threads網友sugit._授權提供

高鐵左營站昨天清晨發車的北上列車傳偷窺狼，旅客錄下黑衣男蹲廁所門前滑手機的畫面。圖／Threads網友sugit._授權提供
高鐵左營站昨天清晨發車的北上列車傳偷窺狼，旅客錄下黑衣男蹲廁所門前滑手機的畫面。圖／Threads網友sugit._授權提供

高鐵 廁所 車廂

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