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阿公糖果誘惑外孫女性侵 家庭會議揭30年前傷疤

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市一名約70歲阿公涉嫌以糖果誘惑性侵外孫女，家族舉行家庭會議要求男阿公交代清楚，沒想到外孫女的母親和阿姨接續揭露，30多年前就被父親性侵，其中還有人未成年懷孕、墮胎。台北地檢署偵結依強制性交罪嫌起訴侵犯外孫女的阿公。

檢方追查，阿公疑似對未成年少女有特殊癖好，30年前涉嫌多次性侵親生女兒，頻率約每1、2周一次，女兒當時有逃家等異常行為，直至被母親發現未成年懷孕，母親含淚帶她墮胎並離婚，當時家族不知道離婚真相。

這名女兒長大後也結婚生子，2018年起的寒暑假期間，小孩們回到外公家住宿，直至2025年，她才從小孩口中得知，自己的父親也就是女兒的外公，涉嫌以糖果誘惑外孫女進房侵犯得逞。

家族會議中要求阿公交代是否侵犯外孫女，會議中，女兒當眾講出母親當年離婚真相及她未婚懷孕墮胎事件，沒想到，這時阿姨也悲傷哭訴，其實小時候也被同一人酒後拉手觸碰生殖器，嚇得逃離房間。

阿公到案後否認犯行，辯稱年事已高、已無性功能，不可能性侵外孫女。檢方依家族成員證述及相關事證，認定阿公涉犯強制性交等罪嫌，依法提起公訴。另，2名女兒的控訴性侵、猥褻部分，已逾告訴期間、追訴時效，則不起訴處分。

新北市一名約70歲阿公涉嫌以糖果誘惑性侵外孫女遭起訴。聯合報系資料照
新北市一名約70歲阿公涉嫌以糖果誘惑性侵外孫女遭起訴。聯合報系資料照

性侵

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