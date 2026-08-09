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女控男同事強拉上車意圖性侵 檢警調監視器傻眼她被控誣告獲無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中一名女子日前赴人力仲介公司求職，指控一名同事將她強拉上機車、載往貨櫃屋企圖性侵，並向警方提告妨害自由，她表示「他硬把我拉去他的機車上，把我載走，想在貨櫃屋性侵我」。檢警調閱監視器後，發現女子其實是自行搭上機車，並無遭強拉情形，依誣告罪起訴女子。一審認證據不足，判她無罪，檢方不服上訴，二審近日審結駁回上訴，全案仍可上訴。

判決指出，女子在2024年6月4日到台中市一間人力有限公司求職，2日後她向警方報案，指稱男同事強拉她的手上車，載往北屯區某貨櫃屋企圖性侵，過程中她害怕哭泣；經警方調閱現場監視器，畫面顯示女子是自行走向機車、搭肩坐上後座，無遭強拉跡象。

檢方認定女子明知未受強拉，仍虛構事實提告，涉犯刑法誣告罪起訴。

台中地院審理時，女子否認誣告，辯稱在公司內部確有遭同事拉手情形，僅是機車部分自行乘坐。

法官審酌，監視器僅拍到公司外部畫面，公司內部互動缺乏證據可資推翻，女子並非法律專業人士，對妨害自由、妨害性自主等概念難以精確區分，認定她並非故意虛構事實，判決無罪。

檢方不服上訴，主張女子曾當庭坦承「不清楚」機車拉扯過程，且供詞反覆改口，事後又稱地點在貨櫃屋，情節前後不一，應足認誣告故意明確，請求撤銷改判。

台中高分院近日審結，認定女子指述同事欲強拉其性侵的基礎事實，有相當根據，且公司內部互動全無證據可否定，難認虛構捏造，維持一審見解，駁回檢方上訴，全案仍可上訴。

台中市一名女子前年求職時，指控一名男同事涉嫌強行載走，意圖性侵，台中高分院近日審結（示意圖）。聯合報系資料照
台中市一名女子前年求職時，指控一名男同事涉嫌強行載走，意圖性侵，台中高分院近日審結（示意圖）。聯合報系資料照

誣告 性侵 監視器

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