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母親同居人是狼...她讀國小遭猥褻、捧精液 讀大學就醫諮商才曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中一名男子與同居女友的女兒長年周末同住，涉在2014年至2017年間，以「工作辛苦要犒賞」為由，口交當時年僅11歲至13歲的少女下體，甚至要少女替他自慰，還要少女捧著精液，稱「放久了會變透明」，少女前年讀大學時，向校方心理諮商後通報，曝光此案。台中高分院近日審結，判刑4年4月。

判決指出，涉案男子與少女母親曾是同居男女朋友關係，雙方從2010年起，每逢周末、假日同居台中市一處租屋處，男子明知同居人的女兒未成年，仍在2014年9月至2017年8月間，少女讀國小五年級至國中一年級期間做出猥褻犯行。

男子先以「工作很辛苦、能不能犒賞我一下」為由，在住處房間內，不顧少女拒絕，口交少女下體，另外還在浴室內，兩度逼迫少女撫摸其下體、自慰，還要少女捧著精液，稱「放久會變透明」等語，直至少女就讀大學，向校方心理諮商輔導，經校方通報才曝光。

檢方依家庭暴力防治法之妨害性自主案件、刑法強制猥褻及猥褻罪提起公訴。

台中地院審理時，男子矢口否認犯行，法官審酌少女歷次證述前後一致，還有精神科就診紀錄，以及親友證述，佐證其身心創傷情形，認定犯行明確，依強制猥褻罪3年6月、另2次猥褻罪各10月，合併應執行4年4月。

男子不服上訴台中高分院，主張少女證述前後不一、僅有單一指訴，請求撤銷改判。

台中高分院審理後，認原判決就強制猥褻的認定犯罪事實「強行脫去外褲及內褲」，與被害少女證述「不記得是他幫我脫掉，還是要我自己脫掉」，尚有未合，此部分撤銷，仍判3年6月，另二罪駁回，合併定應執行刑4年4月，全案仍得上訴。

台中市一名少女遭母親的同居人猥褻，直至上大學才揭發此案，台中高分院近日審結。示意圖／ingimage
台中市一名少女遭母親的同居人猥褻，直至上大學才揭發此案，台中高分院近日審結。示意圖／ingimage

猥褻 母親 大學

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