嘉義色狼2天襲5女判1年 假問路摸腰臀其中1案再賠15萬

嘉義63歲許姓男子遭指控今年5月間，2天內騎機車在嘉義縣市街頭性騷擾5名女子，其中隔天不到2小時連犯4案。嘉義地院審理後，依5個性騷擾罪各判4月，應執行1年；其中1名遭假問路摸腰臀、大腿的女子另求償，許男認諾賠償15萬元。

判決指出，許男5月20日上午先在嘉義縣太保市某活動中心前，趁女子專心推輪椅照顧長者時，伸手撫摸左胸下方；女子斥責後離去，他竟騎車尾隨，再趁女子驚慌時伸手摸臀。

隔天許男犯行更加密集，不到2小時接連對4名女子下手。上午10時30分，他在嘉義市新生路、嘉北街口趁女騎士停等紅燈摸左胸，女子綠燈後騎車離開，他仍一路跟到新生路、台林街口，趁女子在待轉區再次停等紅燈時摸臀。

上午11時21分，許男又在嘉義市一處巷弄攔阻少女，趁對方驚恐時觸摸肋骨靠近胸部位置；中午12時3分，他轉往北港路、保福路口，靠近停等紅燈的女騎士，假裝詢問華濟醫院位置，先將手搭上女子左肩，趁她思索路名時，手一路往下游移，觸摸腰部、臀部及大腿。

僅隔14分鐘，許男又到另名女子住處前，再以詢問華濟醫院位置為由接近，趁女子查看手機、指引方向時，以前臂磨蹭其上臂及胸部，再伸手撫摸胸部及臀部。5次犯行均遭法院認定成立性騷擾罪，各判4月，合併應執行1年，均得易科罰金。

法院表示，許男為滿足個人私慾，短時間內隨機趁被害女子不及抗拒時性騷擾，有被害人因此食慾不振，也有人感到噁心、不敢單獨騎車出門。許男雖在法院審理時坦承犯行，但偵審期間多以「不慎碰觸」企圖卸責，且刑事審理時尚未與任何被害人和解、賠償，法院認為其惡性非輕。

其中在北港路口遭假問路性騷擾的女子，另提刑事附帶民事訴訟，向許男請求15萬元精神慰撫金。許男對女子主張表示認諾，嘉義地院因此判他應全額給付15萬元；刑、民事判決均仍可上訴。