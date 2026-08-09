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台中男網遊識2少女誘拍性影像 二審認應分論併罰改判1年11月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子日前透過網路遊戲，結識兩名少女，誘使對方自拍性影像，還趁交往期間偷拍及合意拍攝一名少女的性影像，檢方依違反兒少性剝削起訴，一審判刑1年10月，案經上訴，台中高分院近日審結，認定4次拍攝行為應分論併罰，撤銷部分判決，改判1年11月，仍可上訴。

判決指出，黃男在2023年間因手機遊戲「傳說對決」結識一名少女，先後在同年1月26日、2月2日以通訊軟體，央請少女自行拍攝性影像傳送；其後2月10日、8月12日，兩人在汽車旅館合意發生性行為期間，黃男或經同意、偷拍少女性影像。黃男另在2021年間，以類似手法央請另名少女拍攝性影像傳送。

台中地院審理時，黃男坦承犯行，法關審酌黃男未以強暴、脅迫、詐術等手段脅迫二少女，僅徵求同意取得影像，不符「引誘」或「違反意願」加重要件，論以修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項之拍攝、製造少年性影像罪。

法官考量，黃男素行不佳等情，依接續犯論以2罪，各處1年5月、1年2月，應執行1年10月，沒收扣案手機及相關性影像。

檢方不服上訴，主張黃男涉犯4次拍攝行為犯意各別，應分論併罰。

台中高分院近日審結，撤銷原判決有關黃男對其中一名少女的4次犯行的判決，改認4次犯行，應個別評價，各處1年1月，與原判決製造少年為猥褻行為電子訊號罪，判刑1年2月，合併應執行1年11月，仍可上訴。

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台中市黃姓男子透過網路遊戲認識兩名少女，以誘使少女自行拍攝、偷拍方式，取得性影像，台中高分院近日審結。示意圖／Ingimage

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