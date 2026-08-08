印度學者嘉義縣取經直擊家暴性侵防治網 台灣經驗值得借鏡

印度學者跨海來嘉縣取經，中正大學性別平等互愛與和平研究中心邀請印度波帕社會科學院4名社工及心理學者，參加「台灣南亞性別暴力防治論壇」，昨天由研究中心主任林明傑教授帶隊參訪縣府社會局、衛生局及警察局，了解台灣從被害人保護、加害人治療到高風險個案追蹤的完整防治體系。印度學者直呼，台灣跨機關合作緊密，讓他們留下深刻印象。

交流原邀請斯里蘭卡學者參與，因近期兩國外交事件影響，無法順利來台。林明傑表示，台灣性別不平等指數（GII）表現居全球前段、亞洲領先，與南亞國家存在明顯差距。他認為，台灣經驗不應只停留在台灣，應邀集亞洲各國學者與實務工作者共同投入性別暴力防治研究，透過國際交流提升亞洲家庭氛圍及婦幼生活品質。

林明傑指出，衛福部研究，嘉縣曾出現性侵害加害人接受治療後零再犯成果，顯示跨機關合作及加害人處遇具重要意義。研究中心以「性別平等互愛與和平」命名，來自他長期參與家暴、性侵及霸凌加害者輔導，發現許多社會亂象根源，在於人與人之間缺乏平等互愛，引用墨子「兼愛」思想，認為唯有從互愛、互利出發，才能逐步消弭衝突，推動性平朝向和平社會前進。

研究中心2024年邀請印度6名學者、6名社工及NGO工作者來台交流，去年上半年前往印度南、北部兩所大學，進行研究及治療經驗交流，透過募款補助，支持印度學者參訪研究，協助印度未來5年建立更精準家暴及性侵害防治方案，尤其從學校性平教育、監獄及NGO風險評估與治療著手，將合作擴展至南亞其他國家。

印度波帕社會科學院心理學系主任Vinay Mishra表示，走訪最深感受是台灣各單位之間合作緊密，印度目前要取得性侵害相關統計資料相當困難，不僅資料完整性不足，還涉及複雜的官僚體系，甚至連性侵害犯罪者出獄後的再犯率都難以掌握。印度部分性侵害犯罪者刑期屆滿後即離開監獄，缺乏類似台灣的社區監督機制，未來若要推動研究，須先從監獄體系著手。此外，印度目前中小學性教育相當不足，亟待改善。

社工系主任Rutwik Gandhe表示，在印度，親密關係暴力的被害人往往不願向警方報案，導致實際進入司法體系的案件數偏低。雖然印度2005年起已有家庭暴力保護令制度，但實務上申請保護令的人有限，目前許多被害人只能仰賴各地非政府組織（NGO）協助。他認為，印度有必要透過國際交流，研究如何強化被害人保護制度，並與NGO合作推動修法，同時將性別平等教育、家庭暴力及性侵害加害人的風險評估與治療制度逐步建立起來。

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中正大學性別平等互愛與和平研究中心邀請印度波帕社會科學院4名社工及心理學者，參加「台灣南亞性別暴力防治論壇」，昨天由研究中心主任林明傑教授帶隊參訪縣府社會局、衛生局及警察局。圖／林明傑提供

中正大學性別平等互愛與和平研究中心邀請印度波帕社會科學院4名社工及心理學者，參加「台灣南亞性別暴力防治論壇」，昨天由研究中心主任林明傑教授帶隊參訪縣府社會局、衛生局及警察局。圖／林明傑提供