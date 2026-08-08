影／大賣場內當著一對母女打手槍 女子見義勇為報警揪出7旬翁

台南中西區一大賣場昨傳有名怪老頭對著一對母女打手槍，見義勇為的女子發現馬上告知小孩媽媽，媽媽也馬上帶走小孩，該女子還自己打電話報警抓人，台南市警二分局員警循線在大賣場外找到7旬陳姓老翁，警詢後依違反性騷擾防治法及社會秩序維護法移送偵辦。

該女子在Threads上PO文，指在該大賣場發現有陌生男子在對著一對母女打手槍，當下她發現馬上告知小孩媽媽，媽媽也馬上帶走小孩。她說，更過分的是怪老頭發現她知情後趕快走出商場坐在一個抱著孩子媽媽的旁邊，而且坐的非常近，感覺就像找下一個人下手的感覺，她也是一樣趕快告知媽媽剛剛在商場發生的情況。

她提到向店家反映後卻無動於衷、一副不想管，只好自己打電話報警，怪老頭也跑了，警察到場釐清事情經過。她說，半個小時後警察打來了，怪老頭找到了在大賣場外面，也拜託她過去做筆錄，然而，對方自己承認有打手槍，但沒有性騷擾。

二分局中正所副所長蘇崇欽說，昨下午2時40分接獲報案，稱有1名男子於中華西路某大賣場內有不雅動作，員警到場時該男子雖已離去，惟員警循線立即將他查緝到案。全案詢後依違反性騷擾防治法及社會秩序維護法移送偵辦。