小吃部女公關欠債被押入包廂凌虐 遭債主性虐逼吞精

在小吃部上班的女公關因積欠50萬元高利貸無力償還，遭張姓、洪姓男子等人押在包廂凌虐，張男甚至兩度性侵女公關，屏東地院依強制性交罪判張男12年6月確定，洪男事後與女公關和解，二審改判6年。可上訴。

判決指出，女公關於2024年間欠下35萬元，又向私貸借用15萬元，每月需負擔高達10%的利息。同年2月12日晚間，債主委託洪姓男子前往討債，洪男夥同阮姓及張姓等人將女公關押入包廂內。

張男先用酒瓶凌虐女方，又指使洪姓和阮姓同夥錄影、拍下裸照，隨後張男示意洪、阮二人先行離去，在包廂內性侵女公關得逞。

兩天後，張男再度前往小吃部，恫嚇女公關後強行搜刮其黃金戒指及5000元現金，並再次對她性侵得逞。

屏東地院審理時，張男雖承認部分事實，但辯稱雙方是「合意」，法官不採信他說法，依加重強制性交罪、恐嚇取財罪等等罪重判徒刑12年6月、洪男涉犯性侵部分則判刑7年2月，阮男則依強制罪判刑6月，得易科罰金。

張男、阮男事後未上訴確定，洪男上訴後，法官考量他賠錢與女公關和解，依法減刑，依共同犯對被害人為照相、錄影而強制性交罪改判刑6年，全案仍可上訴。