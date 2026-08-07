保全人員電梯內伸魔爪、性侵少年 法官判公司連帶賠償85萬元

蕭姓保全2年多前趁社區大樓少年獨自搭電梯，利用其體型壯碩將少年擠至角落，將手伸入褲子內撫摸其下體，甚至將電梯按往頂樓，脫掉外褲口交得逞，一、二審均被判5年確定，少年及母親共求償1800萬元，台南地院判蕭及保全公司應各給付少年及母親64萬、21萬元。

少年、母親及辯護人主張，少年自2023年9月起遭蕭猥褻起，因隱忍未向他人透露，導致在生活學習行為與態度劇變，雖於同年12月間報案，惟受性侵陰影仍無法除去，而有焦慮適應障礙，接受長期諮商治療，請求非財產上損害賠償。

因此，以每次遭猥褻受有相當50萬元精神損害（共10次）、性交受有相當500萬元精神損害（共1 次）計算，求償1000萬元。

此外，母親因兒子遭蕭性侵害，導致須耗費更多心力照顧輔導他受心裡痛苦，且情節重大，以少年每次遭猥褻受有相當40萬元精神損害（共10次）、性交受有相當400萬元精神損害（共1次）計算，求償800萬元。

保全公司主張，原告未就性侵害次數提出證明，同時，母親未發現少年行為異常而遭蕭性侵害與有過失。另蕭性侵行為是在社區電梯監視器螢幕死角處，通常人均難以發現，難認母親對少年有保護教養或有監督疏忽之處，而且公司已盡選任及監督注意義務。

案經檢方起訴，一審認蕭對少年犯強制猥褻罪共10罪，各處9月，蕭對少年犯強制性交罪，處4 年，應執行5年，檢方不服上訴，經二審駁回，去年1月確定。蕭就本件刑事判決認定罪刑不爭執，但他表示，無資力可負擔原告請求賠償金額。

台南地院認為，依少年醫療證據，認少年因本件性侵所受心理創傷而影響生活與學習最嚴重期間，應自2023年9月至2025年12月間約28個月，考量該段期間為重要求學成長階段，少年因蕭性侵行為錯失原本應有正常學習成長經歷，可認少年所受損害甚鉅。

因此，斟酌蕭當時擔任保全所得、少年家庭經濟狀況及接受醫療與心理諮商狀況等，參考最低生活費用、最低薪資標準，認以每月2萬5000元計算16個月，每月1萬5000元計算12個月，每月5000元計算12個月，總和共64萬元，為精神慰撫金。另母親部分以少年受賠償額約1/3 即21萬元為適當。

台南地院指出，蕭現在監執行，依其經濟能力與應賠償金額，客觀上可認少年有不能受損害賠償可能，因而聲請依法令保全公司為賠償，應認有理由。公司為保全業，雖少年非本件保全契約當事人，惟參照保全業法立法意旨，就本件蕭依民法衡平責任所應負擔額度，應認同於蕭全部賠償金額為適當。