心理醫師遭控診間摸下體、宿舍強逼口交 台東地院判刑4年8月

台東某醫院一名心理治療楊姓醫師被控利用醫病信任關係，在診間對男病患伸手觸碰下體，並以提供宿舍作為諮商空間為由帶往宿舍後，強迫被害人口交及觸碰私密部位。台東地方法院審理後認定犯罪事證明確，依利用醫療機會性騷擾罪及強制性交罪，分別判處有期徒刑4月及4年8月，合併執行4年10月。全案可上訴。

判決書指出，楊男為台東某醫院醫師，被害人阿峰（化名）為其心理治療門診患者。去年2月18日下午，阿峰（化名）前往醫院接受心理治療特別門診。

法院認定，楊男在診間治療接近尾聲時，先擁抱阿峰，並趁其未預期之際掀開衣物查看身體，之後隔著褲子碰觸下體。阿峰當下表示拒絕，楊男才停止。

隨後，楊男以診間不適合作為私人諮商空間為由，提出提供醫院宿舍作為後續諮詢場所，並帶領阿鋒前往宿舍查看環境。

判決指出，兩人抵達宿舍後，楊男介紹屋內空間，並請阿峰協助以手機處理水電費等事項。就在準備離開時，楊男突然從背後碰觸阿峰下體，遭拒後仍持續拉扯，最後將阿峰拉往沙發，脫下自身衣物，強迫阿峰替其口交，並試圖觸碰阿峰肛門。

法院指出，阿峰事後未立即報案，而是先向友人及伴侶求助，過程中多次表達恐懼、不知如何處理，並透過LINE及與ChatGPT對話尋求協助。法院認為，這些案發後反應，與遭受性侵害後常見心理狀態相符。

法院認為，阿峰歷次陳述就時間、地點、過程等核心內容均大致一致，且有友人證詞、LINE對話紀錄及其他資料相互補強，足以認定楊男犯行。

楊男否認犯案，辯稱雙方互動僅是治療關係，可能因阿峰與男友關係問題而產生誤會。不過法院認為，被告與阿峰間原具有高度信任的醫病關係，卻利用此身分突破界線，且宿舍依規定不得提供病患使用，相關辯解不足採信。

法院審酌，楊男身為醫師，應負有更高專業倫理及保護病患責任，卻利用病患對醫療專業的信賴侵害其身體自主權，使被害人身心受創，犯後亦未坦承犯行，因此量處上述刑度。