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創意私房會員是狼師...寶特瓶裝針孔偷拍30餘人 更一審今撤銷改輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台北市陳姓補習班老師是創意私房會員，利用教職，涉在寶特瓶、芳香劑裝設針孔，9年多來竊錄30多名女學生、同事，檢警循線查獲後，依違反兒少性剝削等罪起訴。一、二審都判陳男12年徒刑，最高法院今年初針對其中39罪，發回更一審，理由是二審未調查陳男犯行，是否使用違反被害人意願的方法。更一審今審結，39罪撤銷改判，分判3年至3年6月徒刑，刑度比二審認定6年至8年為輕，未定應執行刑，仍可上訴。

更一審認定，陳男是利用趁人不備、隱匿設備的偷拍方式，對不知情的未成年被害人拍攝性影像，原審未適用最高法院114年度台上字第1405號判決意旨，遽認陳男偷拍行為屬於「違反被害人意願」而適用加重處罰規定（法定刑7年以上有期徒刑），適用法則顯有未合，因此依法予以撤銷，39罪都依違反兒少性剝削條例論處，分判3年至3年6月徒刑。

檢方查出，陳男（41歲）2015年起在台北市補習班老師任教，2019年到某國小當代課老師，利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部還用手機偷拍；陳還向女同事、女老師推銷電療儀器豐胸產品，並鼓吹直接在補習班倉庫內「試用」，卻在寶特瓶內架設針孔偷拍。

另外，陳擔任代課老師會約班上學生自費到宜蘭、台中旅遊，他卻提前在民宿廁所內架監視器竊錄，或回程刻意到他汐止區住處洗澡，多名女學生沐浴又遭到偷拍；9年來30多人受害，包括25名少女，陳還將性影像用AI合成傳到社群Telegram上群組分享。

一、二審都判陳男12年徒刑，最高法院針對其中39罪部分，認定原審未審酌陳男是否有適用，兒少性剝削條例中第36條第3項「違反本人意願之方法」的加重條件，即依該法論處，發回更一審，其餘涉犯散布私密影像等16罪，已駁回確定。

台北市陳姓補教老師（左）9年多利用教職偷拍女學生，更一審今審結宣判。聯合報系資料照
台北市陳姓補教老師（左）9年多利用教職偷拍女學生，更一審今審結宣判。聯合報系資料照

創意私房 偷拍 狼師

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