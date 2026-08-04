影／假冒正妹裸聊性勒索近百人 無業男誇口自己是「鼻祖」遭押

台中市傅姓男子從今年初開始，涉假冒正妹在匿名交友軟體，尋找男網友，作為性影像勒索的目標，傅男等對方降低戒心後，要求在鏡頭前裸體擺姿勢，傅則趁機截圖，隨後再要求對方付款1萬元至6萬元，贖回相片，檢警今年初接獲3名被害人報案後，擴大清查，發現至少84人被騙，損失金額破百萬元，傅落網後還向辦案人員誇口是一人犯案，還是該手法的「鼻祖」，檢方聲押獲准，近日起訴後，法院接押。

台中地檢署今年3月間，偵辦3起妨害性隱私、恐嚇取財案件時，發現被害人恐有擴大跡象，檢察官指揮台中市刑大科偵隊組成專案小組深入追查，經勾稽手機號碼、監視器畫面、網路位置後，鎖定是無業的傅姓男子（29歲）涉案。

檢警調查，傅男是盜用網路正妹相片後，使用HEYMANDI匿名交友軟體，以LINE帳號「Amber」、「liu」為暱稱，鎖定18歲至33歲的大學生、社會新鮮人、上班族的男性為對象，假冒異性身分降低戒心，以話術快速建立情感連結，誘騙被害人依指示擺拍各種姿勢，趁機側錄全裸性影像。

傅男會要求對方追蹤IG帳號，成為好友藉機擷取好友名單，接著要脅若不支付1萬至6萬元，即會將性影像散布給親友，初步清查全台至少有84人上當，損失破百萬元。

檢警在今年3月間完成蒐證後，出動特警，前往傅男的租屋處抓人，查扣3支手機與銀行存摺等證物，傅男落網時還誇口，此案是一人犯案，且是該裸聊詐騙手法的「鼻祖」，讓辦案人員無言以對。

檢方訊問後，認定傅男犯嫌重大，有串滅證之虞，向台中地院聲請羈押獲准，全案近日偵結，依個人資料保護法、妨害性隱私及不實性影像、恐嚇取財等罪起訴，移審台中地院後，裁定接押。

台中市刑大呼籲，暑假期間網路交友應提高警覺，對於未曾見面、認識不深的網友應保持戒心，切勿因好奇刺激而進行裸露視訊對話，以免遭詐或遭威脅，如遇可疑情況應撥打110或165反詐騙諮詢專線，別讓自己淪為詐騙集團眼中的肥羊。

台中市傅姓男子在網路假冒正妹，騙取男網友裸照後勒索金錢，檢警今年初搜索抓人。記者陳宏睿／翻攝

台中市傅姓男子在網路假冒正妹，騙取男網友裸照後勒索金錢，檢警今年初搜索抓人。記者陳宏睿／翻攝