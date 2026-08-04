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台中共學團狼師伸魔爪猥褻4少年、裸照傳同學 一審判決結果出爐
台中市曾姓男子是某社區服務協會創新部門主任、共學團老師，從四年前開始，涉對4名少年猥褻、拍攝全裸照片，還傳送給其中1名少年，事後曾傳訊向家長致歉「一時疏忽，真的抱歉」，被害少年陸續報案，曾男否認多數犯行，僅坦承拍攝、交付兒童性影像部分。台中地院近日審結，依故意對少年犯乘機猥褻罪等罪，分判1年至1年4月徒刑，應執行3年6月，可上訴。
判決指出，曾男從2022年間起至2024年間，利用授課、駕車接送學生及同住宿舍等機會，先後對4名少年下手，其中一次趁少年熟睡之際觸摸生殖器，另有多次違反少年意願撫摸生殖器、下腹部及捏乳頭等行為。
2023年間曾男在住處以手機拍攝1名兒童全裸照片，隨即透過通訊軟體傳送給其中1名少年。被害少年陸續向師長反映或報警處理，警方持拘票、搜索票拘提曾男到案，扣得作案手機1支。
檢方調查後，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、強制猥褻罪，以及拍攝、交付兒童性影像罪等，將曾男起訴。
台中地院審理時，曾男否認多數猥褻犯行，辯稱僅是與學生互動或拍打催促起床，但法官調閱通訊軟體對話、證人證述、道歉訊息，認定其辯詞不可採，各項犯行事證明確。
法官審酌曾男犯後僅就拍攝、交付兒童性影像部分坦承犯行，並與該名兒童及家屬調解成立，依法酌減其刑；其餘否認部分則依證據認定有罪，分別論罪科刑，合併應執行3年6月，仍可上訴，尚未確定。
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