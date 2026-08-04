台中狠男傳私密照威脅「拿身體來還」 逼前女友獻身未遂 要關8月

台中市謝姓男子因不甘與前女友分手，去年初傳送交往期間，拍攝前女友的私密影像，怒嗆「拿身體來還」，試圖脅迫女方獻身。女方驚恐萬分連忙報案，謝男辯稱，只是一時衝動想報復。台中地院審理後，將檢方起訴的強制性交未遂罪，變更為強制未遂罪，判8月，仍可上訴。

判決指出，謝男與女方曾為同居情侶，雙方在2025年2月底分手後，謝男存心報復，同年3月3日晚間8時許至9時許，在台中市北屯區居所內，透過通訊軟體Telegram，傳送多部徵得女方同意拍攝的私密影像，還傳送「叫妳今天下了來給我幹」、「你要這樣對我做這些爛事、就是拿身體來還」等恐嚇訊息，逼迫女方前來獻身。

女方收到訊息後未依指示赴約，選擇報警處理。檢方認定，謝男以散布私密影像相威脅，逼迫前女友行無義務之事，致被害人陷入恐懼，依涉犯刑法強制性交未遂罪起訴。

台中地院審理後認定，謝男透過通訊軟體傳訊威脅，與實際對被害人實行強制性交，在時間、空間都尚有距離，不構成強制性交未遂罪，依法變更起訴法條為強制未遂罪。

法官審酌，謝男僅因感情不順即利用私密影像脅迫他人，手段甚為惡劣，念在其坦承犯行，女方未前往而未造成實害，本案未成立調解，依法判刑8月，仍可上訴。