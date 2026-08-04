印度男尾隨長髮女闖進住處 見她是「偽娘」不罷手二度硬上逞慾

印度籍男子去年1月12日清晨5時許，在街頭撞見一名長髮飄逸女子，竟一路尾隨對方至公寓住處，進門發現對方是男扮女裝的「偽娘」，印度男抱著「來都來了」想法，照逼對方口交，一度想要硬上，一、二審法官依強制性交罪，重判印度男8年6月。

判決指出，去年1月12日清晨5點許，來台工作的印度男在街頭巧遇著女裝、女性打扮的男子，印度男色心大起，一路跟蹤對方回到前金區的租屋處，男子發現印度男跟著他進電梯沒起疑，抵達套房樓層後，印度男佯裝成要找分租套房室友，騙男子開門後強闖入內。

進門後，印度男立刻顯露本性，先是強抓對方頭髮、狠壓對方的頭，用英文大喊「DICK」，見對方是「偽娘」，印度男仍不罷手，強逼男子為他口交，男子躲回房內，印度男也跟著進去，不顧對方狂喊「NO！NO、NO！」強逼他轉身企圖進行肛交。

所幸男子急中生智，拿出手機狂按「110」，印度男見男子報警，嚇到穿起褲子逃走。被侵害的男子追下樓擋住大門，並傳語音訊息給群組求救「我被強姦了，快回來救我！」室友柯男趕到並報警，警方隨後在現場查獲印度男遺留的2個保險套，疑似為了作案預作準備。

高雄地方法院審理時，印度男辯稱酒醉、不記得了。但法官勘驗監視器發現，印度男在電梯裡還會對鏡子整理頭髮，神智清楚，不採信他說法，依侵入住宅強制性交罪重判8年6月徒刑，並在執行完畢後驅逐出境。

檢方不服上訴，認為應對印度男處12年有期徒刑，高雄高分院合議庭審理後，認為一審量刑認事用法適當，符合罪刑相當原則，採信一審判決，維持有期徒刑8年6月，並宣告執行完畢或赦免後驅逐出境。全案仍可上訴。