中秋到！矯正署推「鐵窗牌」月餅 全國24矯正機關投入

矯正機關長期邀請專業烘焙師入監教授收容人實用的食品技術，辦理「烘焙課程」，今年擴大業務，中秋將近，全國已有24個機關投身「鐵窗牌月餅爭霸戰」，本月起開放訂購。

矯正署表示，為讓各界一嘗收容人更生復歸的努力與決心，中秋節將至，在象徵團圓與感恩的日子前夕，烘焙班學員將發揮平日所學，從麵糰揉捏、餡料調製到精準控溫，每個步驟都秉持最嚴謹態度與衛生標準，把對「家」的思念轉化為一顆顆美味可口的月餅。

矯正機關應景美食品質優良且不含人工添加物，所有銷售成果會依規定分配為收容人勞作金與犯罪被害人補償金，也讓收容人有機會為過去犯下的錯誤負責，親自用雙手回饋社會。

矯正署說，過去幾年彰化監獄出品的蛋黃酥，一開放訂購就「秒殺」，很受買家青睞； 今年全台矯正機關更發揮創意，結合在地美食與新技術推出除了蛋黃酥外，許多驚艷味蕾的特色月餅，從北到南、橫跨東部與離島共24個機關都將投身此次的「鐵窗牌月餅－美食爭霸戰」大賽。

美食爭霸戰的參與隊伍北部有基隆監獄、基隆看守所、台北監獄、台北看守所、台北女子看守所、新竹監獄；中部有苗栗看守所、台中看守所、台中女子監獄、彰化監獄、南投看守所、雲林第二監獄；南部有嘉義監獄、台南監獄、台南看守所、高雄監獄、高雄第二監獄、高雄女子監獄、屏東看守所；東部有宜蘭監獄、花蓮看守所、泰源監獄、台東監獄，另有離島的澎湖監獄

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矯正署表示，矯正機關的月餅皆為接受訂單、新鮮現做，且數量有限，將陸續於本月起開放訂購，歡迎各界關注機關公告，一起支持矯正教化工作，共同打造充滿愛與溫暖的社會。

相關宣傳短片連結是https://www.instagram.com/reel/Dbc64u8JiWT/?igsh=OWpqOThyZWZuZzM0。

矯正署全國24個機關投身今年的「鐵窗牌月餅爭霸戰」。圖 /法務部矯正署提供

矯正署全國24個機關投身今年的「鐵窗牌月餅爭霸戰」。圖 /法務部矯正署提供

矯正署全國24個機關投身今年的「鐵窗牌月餅爭霸戰」。圖 /法務部矯正署提供