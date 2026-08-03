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男警偷拍女警如廁未遂…調職記一大過 法院判處有期徒刑8月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣邱姓男警手機偷拍兩名女警如廁未遂，遭女警發現後報警送辦，邱姓男警遭調職記一大過。屏東地院審理後，邱姓男警犯無故攝入他人性影像未遂罪，處有期徒刑8月，可易科罰金，一天一千元。可上訴。

判決指出，全案發生在2025年3月28日傍晚6時、同年7月21日傍晚6時、22日晚間7時，趁兩名女警上廁所時，尾隨進入2樓女廁，拿出手機偷拍兩人上廁所，遭女警發現疑遭偷拍，報警處理。

判決指出，邱男為滿足私慾，手機偷拍兩女警身體隱私部位性影像，未能尊重他人身體自主權利與隱私，造成兩人心理創傷，考量犯後坦承犯行，雖然有調解意願，但兩被害人均無調解意願，迄今未和被害人達成調解或賠償損害，量處8月有期徒刑，犯案iPhone12ProＭax手機沒收。

法院判邱男處有期徒刑8月可易科罰金一天一千元，可上訴。案發後，邱男已經遭調職並記一大過處分。

屏東縣警察局邱姓員警偷拍女警上廁所未遂，屏東地院判邱姓男警犯無故攝入他人性影像未遂罪，處有期徒刑8月，可易科罰金，一天一千元。可上訴。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局邱姓員警偷拍女警上廁所未遂，屏東地院判邱姓男警犯無故攝入他人性影像未遂罪，處有期徒刑8月，可易科罰金，一天一千元。可上訴。記者劉星君／攝影

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