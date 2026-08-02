白沙屯進香爆性騷？軍人被控襲胸女信徒 獲判無罪確定「關鍵理由」曝

台中市陳姓軍人在前年4月間參加廟會進香活動，在住處幫同行女信徒按摩舒緩，事後遭控伸手襲胸、摸大腿及下體性騷擾，女信徒提告性騷，陳男否認涉案，強調「在神明前絕無吃豆腐」，當時眾目睽睽，一審認定女信徒說法前後不一、案發地點多人在場，認定事證不足，判無罪，二審近日審結，駁回上訴，全案確定。

判決指出，陳男在案發時是軍人，他與被害女信眾，同為苗栗縣後龍鎮白沙屯一間宮廟的信徒，2024年4月27日晚間7時許，一名女信眾及進香隊伍，前往陳男位於台中市大甲區住處休息，陳男自稱救護人員，主動為女信徒按摩，女信徒指控，陳男趁機摸其大腿、下體、胸部側邊，甚至以下體碰觸屁股。

全案經被害女信徒報案後，台中地檢署檢察官偵結，依違反性騷擾防治法第25條，乘人不及抗拒而觸摸身體隱私部位罪起訴。

台中地院審認，案發地點在客廳沙發且多人在場，女信徒在警詢、偵訊時，供述前後不一，作證的該宮廟宮主曾因陳男在外以打宮廟名號行事，曾遭該宮主提告恐嚇、違反個資法等告訴，有司法糾紛，證詞憑信性存疑，缺乏積極確鑿證據證明犯行，判決陳男無罪。

檢察官不服一審判決提起上訴，主張證人當時皆親眼目擊、聽見叫聲，原審未採信證詞有速斷之虞，請求撤銷原判決改判有罪。

台中高分院審認，當時現場眾目睽睽，未見即時制止，被害女子叫聲，難排除是按摩拉伸疼痛所致，且是在宮主與陳男發生衝突後，女信眾才提告，檢方舉證仍有合理懷疑，原審無罪判決，並無不合，判決駁回上訴，全案定讞。