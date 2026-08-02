魔爪伸向智障異父妹...兄自認「她不會告」 二度侵犯遭判5年2月

苗栗縣一名男子在三年前、兩年前二度性侵同母異父的13歲中度智障妹妹，遭檢方依強制性交罪起訴，一審審理時，囑託醫院鑑定，認定男子也是中度智能障礙者，依法減刑，男子坦承「知道犯法，但認為妹妹不會提告」，一時衝動與好奇犯案，判刑5年2月、執行完畢後監護1年，台中高分院近日駁回上訴，維持原判。

檢警調查，涉案男子明知同母異父的妹妹未滿14歲，有中度身心障礙，但仍為逞私欲，先在2023年年中某日半夜，在苗栗縣後龍鎮親戚家一樓廁所，強脫妹妹褲子性侵得逞；2024年7月12日至28日間某日下午，該男子又在該處2樓以相同手法二度性侵得逞。

案經被害少女與父親報案。苗栗地檢署檢察官偵查終結，認定該男子嚴重危害幼童身心，依家庭暴力防治法及對未滿14歲、心智缺陷女子犯強制性交罪起訴。

苗栗地院審酌，經囑託醫院鑑定後，認定該男子行為時，受中度智能障礙影響致辨識能力顯著降低，依法減刑，但其未獲諒解且再犯風險高，不適用情堪憫恕減刑，依對未滿14歲、心智缺陷女子犯強制性交共兩罪各處3年10月，定應執行刑5年2月，刑畢後監護1年。

男子不服提起上訴主張，自己自始坦承犯行、態度良好，且領有中度身心障礙證明，自幼於單親家庭成長，請依刑法第59條酌減其刑、從輕量刑。

台中高分院近日審結，認定原審量刑已考量其心智狀況並採低度裁量，處斷合乎比例原則，也無情堪憫恕事由，判決駁回上訴，仍可上訴。