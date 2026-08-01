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女子慘遭下藥性侵 竟是男友舅舅下的手…他上訴二審認罪改判9年

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女子慘遭下藥性侵 竟是男友舅舅下的手…他上訴二審認罪改判9年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義有名女子2年多前到搭高鐵到台南找男友，由男友的陳姓舅舅到站接送，未料吃了他買的清粥小菜後頭暈疑遭下藥，還載往摩鐵性侵得逞，一審認他以藥劑犯強制性交罪判刑10年，不服上訴，他上訴後終於認罪，且表示願意賠償女方，二審改判他9年。

陳上訴指稱，他之所以釀成本件大錯，是因為當時父親身體每況愈下，瀕臨死亡邊緣，他本身患有躁鬱症，在當時情緒壓力下，沒有想太多，或是因為生理上需求而犯下本案，他相當懊悔，深刻自省。

他表示，他願意在能力所及範圍內賠償30萬至40萬元，雖與女方提出80萬至100萬元有落差，但他已盡力籌措，請求從輕量刑，以啟自新。

台南高分院指出，原判決就陳所犯以藥劑犯強制性交罪論罪科刑，原無違誤，然他上訴後，已坦承犯行，為原審量刑時所未及審酌。

合議庭表示，陳以父親病況、生理需求而一時失去理智鑄下大錯，顯與事實不符，更何況女方為外甥女友，竟仍為本件犯行，其犯罪情節實難謂有何情堪憫恕情況。二審改判他9年，可上訴。

檢方起訴，陳為女子男友的舅舅，2023年10月5日中午12時許開車，在台南高鐵站接送女子後，將第三級毒品氟硝西泮（FM2）摻入飲食中，欺瞞不知情女子食用而施用毒品。陳於同日下午4時許，搭載她前往摩鐵，待毒品藥效發作，女子陷於意識昏沉、肢體無力狀態，違反其意願，撫摸胸部，並以情趣用品按摩棒等對她強制性交得逞。

然而，陳起訴後無故未到庭，經發布通緝後緝捕到案。陳否認觸犯強制性交等犯行，他辯稱，他與女方是合意發生性行為，當時是女方找他性交易，他並沒有對女方施以第三級毒品行為。

據調查，女子案發後離開摩鐵，搭車返回嘉義，當晚即至嘉義縣警局報案，並由警消人員陪同至嘉義長庚醫院檢傷採驗，結果檢出FM2代謝物反應。而氟硝西泮會使人產生行動遲緩、精神混亂、嗜睡、暈眩等副作用。

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一審認陳男以藥劑犯強制性交罪判刑10年，不服上訴，他上訴後終於認罪，且表示願意賠償女方，二審改判他9年。圖／AI生成
一審認陳男以藥劑犯強制性交罪判刑10年，不服上訴，他上訴後終於認罪，且表示願意賠償女方，二審改判他9年。圖／AI生成

性侵 男友 嘉義 摩鐵 躁鬱症

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