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毛畯珅翻版！圍棋老師猥褻12童還「拉到監視器前拍臉」 更一審判刑21年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

圍棋老師李慶彥在土城教室內伸手撫摸12名男女學童的胸部、臀部和下體，再利用教室內監視器，拍下「一對一」的猥褻影片，直到一名受害者向家長反映下體遭老師觸摸，東窗事發，一審依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像等64條罪判李22年徒刑，二審改判21年，判決被撤銷發回，台灣高等法院更一審今再重判李21年6月徒刑，可上訴。

李慶彥過去就有加重強制猥褻的前科，法院判刑確定後，2014年6月5日執行完畢。李在新北市土城區私設圍棋教室，標榜「家庭式教學」，也就是「在老師家上課」。

李落網時先說裝監視器是為「看學生的狀況」，但第二次警詢時改口裝監視器是為拍攝上課內容，否認是要拍被害人。檢方調查，從2021年4月24日起至2024年8月31日，共有12名學童受害，學生當時的年紀最小才5歲，稍長的不過10歲，李多是將手伸進學童褲子撫摸生殖器，或是隔著褲子觸摸、親吻。

新北地院一審認為，一般人裝監視器是為了側錄環境有無危險，若沒有特殊情況，不會將監視器檔案拷貝留存，但李慶彥錄像時間長達3年多，錄影檔案多、資料龐大，資料沒刪除且另儲於電腦，認定他裝監視器的目的就是要拍攝、保留性影像，且李為拍攝清楚，常將孩童拉到監視器鏡頭前，或是讓孩童的正臉面對鏡頭，認為他違反兒童及少年性剝削防制條例。

一審審理期間，李與2名學童的家長調解成立，但未獲其餘10名被害人原諒，且已調解成立部分，也僅各賠付部分款項後即不再賠償。新北地院批李不知悔改，且被害人才5至10歲，他卻為了自己的私慾強制猥褻或性騷擾，且不認罪，難認悔悟，64項犯罪刑度加總共571年1月徒刑，應執行22年。

高院二審改判21年徒刑，判決被最高法院撤銷發回更審。高院更一審今依64罪判處李慶彥21年6月徒刑。李慶彥案被形容為「毛畯珅翻版」，毛是台北市私立培諾米達幼兒園園長洪珮筠的兒子，因性侵、偷拍6名女童判刑28年8月定讞，另侵犯40名幼童部分，二審依544罪、累計刑度達2878年4月，案件上訴審理中。

圍棋老師李慶彥在土城教室內伸手撫摸12名男女學童的胸部、臀部和下體，再利用教室內監視器，拍下猥褻影片，更一審判刑21年6月。圖／聯合報系資料照片
圍棋老師李慶彥在土城教室內伸手撫摸12名男女學童的胸部、臀部和下體，再利用教室內監視器，拍下猥褻影片，更一審判刑21年6月。圖／聯合報系資料照片

毛畯珅 圍棋 猥褻

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