健身教練偷吃人妻 侵門踏戶還當1歲女兒面翻雲覆雨

台中1名已婚女子到健身房運動卻和莊姓教練婚外情，其先生控訴莊多次趁自己上班時，闖入他家和其妻子性交，甚至不顧他1歲多女兒在場，2人為追求刺激當孩子面翻雲覆雨，對范求償30萬元；法院審酌莊侵害男子、小孩權益，判他應給付先生30萬元，可上訴。

先生控訴，和妻子結婚2年多有1名小孩，妻子2025年起到健身房運動，范姓教練卻假借教學名義和他老婆發展出不正常往來關係，雙方感情火熱，毫不避諱在訊息中互相表達對「性」的渴望、愛意，甚至多次趁他工作時，擅自進入他家和其妻子性交。

先生還說，范男和他妻子甚至無視其1歲半小孩就在場，仍為追求刺激與滿足私慾，而任意在他家中行男女之事，對范男提告求償30萬元；對此，范對先生主張事實不爭執，但仍聲明駁回。

台中地院根據先生提出相關對話紀錄等，認定其主張為真實，經查范男和已婚女子有男女不正常往來，逾越社會能容忍範圍，破壞先生婚姻，范應負損害賠償責任。

中院也認為，范和已婚女子性行為時，對方幼女都在場或在房間門外，對幼童身心無比戕害，認為先生求償有據。

中院審酌，范明知女子已婚仍和她性交，多次還在其幼女在場時為之，對先生精神痛苦難謂輕微，也影響小孩心理正常發育，判莊應給付先生30萬元。