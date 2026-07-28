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性騷女學生無罪變有罪 補習班名師拉坐大腿搓腰搔癢二審改判

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

屏東知名補習班負責人兼數學老師李姓男教師，被控利用請女學生修理辦公室櫃門機會，強拉對方坐在自己大腿上搓揉腰部搔癢，一審屏東地院以證據不足判李無罪，檢方上訴後，高雄高分院重新審酌多名證人證詞與病歷，認定李男利用師生權勢與機會性騷擾，改判李男有期徒刑5個月。

判決書指出，李姓教師為屏東某語文資優教育補習班負責人及數學老師，被害女學生曾就讀該補習班，2024年2月24日下午，李男讓女學生進入辦公室，藉口請女學生幫忙修理木櫃門板，卻乘女學生不及抗拒之際，強行將女學生拉至自己大腿上坐下，並徒手搓揉女學生腰部至接近胸部下方進行搔癢性騷擾。

一審屏東地院審理時，李男矢口否認犯行，一審法官認為，全案主要依憑女學生單一指述，且女學生事後診斷出創傷後壓力症，因女學生當時另面臨多重生活壓力，難以證明身心症狀與本案有必然因果關係，加上補習班員工均稱未察覺異狀，認定採證不足，判處李男無罪。

檢方不服提起上訴，主張李男涉犯強制猥褻罪，高雄高分院合議庭審理後逆轉認定，參酌相關證人證詞情節，已足以補強並與女學生指訴相符，加上女學生案發後多次前往身心科就診，認定李男確實觸犯性騷擾防治法利用機會性騷擾罪。

法官指出，李男身為補習班負責人兼老師，明知被害人為未成年學生，竟利用在其辦公室修櫃門的機會乘隙性騷，使女學生感到遭突如其來冒犯而深感恐懼不安，事後就學情緒大受影響，心靈傷害匪淺。

考量李男自始否認犯行，至今未與告訴人達成和解或取得原諒，犯罪後態度不佳，因而改判有期徒刑5個月，得易科罰金。全案仍可上訴。

高等法院高雄分院。聯合報系資料照
高等法院高雄分院。聯合報系資料照

性騷擾 教師 屏東

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